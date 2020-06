Pulled pork - czyli rwana, szarpana, a nawet "wyczesana" wieprzowina. Specjalny sposób pieczenia sprawia, że mięso staje się nieprawdopodobnie soczyste, a zarazem... kruche. Będzie pasowało do dań obiadowych, a nawet do domowych burgerów czy kanapek.

Rwana wieprzowina to danie charakterystyczne dla kuchni amerykańskiego Południa, gdzie przyrządza się je w wielu różnych odsłonach, a każda tamtejsza gospodyni domowa ma swój sposób na nadanie mu niepowtarzalnego smaku i zazdrośnie strzeże tej tajemnicy.



Mówi się, że przygotowanie wieprzowiny pulled pork wymaga nie lada cierpliwości, ale ta naprawdę popłaca! Dobra wiadomość jest taka, że potrawa właściwie robi się sama, a nakłady czasu trzeba zainwestować w... czekanie - mięso powinno się długo marynować i długo piec (oczywiście w niskiej temperaturze).

Tak upieczona wieprzowina będzie się rozpadać w charakterystyczny sposób pod naporem widelca - i o to chodzi!



Składniki 1,5 kg wieprzowiny (łopatka wieprzowa)

2 łyżki musztardy

200 g ketchupu (jak najlepszej jakości)

2 łyżki koncentratu pomidorowego

1/2 łyżeczki pieprzu

1/2 łyżeczki soli

1 łyżeczka granulowanego czosnku

1 łyżeczka papryki słodkiej lub ostrej

1 łyżeczka cukru

1. Suche składniki łączymy w misce z ketchupem, koncentratem i dodatkiem musztardy, mieszamy wszystko dokładnie. Tak przygotowaną marynatą smarujemy mięso. Umieszczamy je w naczyniu żaroodpornym lub w szklanej, większej misce, nakrywamy od góry folią aluminiową i wkładamy do lodówki. Mięso powinno chłodzić się (jednocześnie marynując się) ok. 18-20 godzin.



2. Po upływie tego czasu wyjmujemy zamarynowane mięso z lodówki, usuwamy "starą" folię i przykrywamy nowym kawałkiem folii aluminiowej. Nagrzewamy piekarnik do 100 stopni, mięso w naczyniu żaroodpornym pieczemy przez 8 godzin w tej temperaturze.



3. Po upływie 8 godzin zwiększamy temperaturę pieczenia do 130 stopni, usuwamy folię i pieczemy jeszcze dwie godziny. Co pół godziny ostrożnie otwieramy piekarnik i odwracamy mięso, by piekło się równomiernie. Po upieczeniu zostawiamy je jeszcze ok. 20 minut w piekarniku (drzwiczki otwieramy). Następnie przekładamy mięso na talerze i szarpiemy widelcem, by zaczęło się rozwarstwiać.



Kanapki z pulled pork

Składniki bułki hamburgerowe (najlepiej domowe)

karmelizowana cebula (może być też świeża)

2-3 ogórki kiszone

1 pomidor

ciepłe mięso pulled pork

sos pomidorowy lub ketchup

kilka plasterków żółtego sera

1. Bułki przecinamy na pół



2. Układamy na spodzie bułek po 3-4 łyżki ciepłego mięsa, cebulę, plasterki ogórków i pomidorów oraz po plastrze sera. Dodajemy ketchup lub sos, nakrywamy górą bułki.

Domowe bułki hamburgerowe



Ciasto



Składniki 350 g mąki pszennej

100 ml mleka 3,2 proc. (w temp. pokojowej)

100 ml letniej, przegotowanej wody

1 łyżka cukru

1 łyżeczka soli

7 g suchych drożdży

1 czubata łyżka masła

Wierzch



Składniki 1 jajko

1 łyżka mleka

sezam

1. Do większej miski przesiewamy mąkę z dodatkiem soli, dodajemy mleko, wodę, suche drożdże, łyżkę cukru i łyżkę masła. Całość starannie łączymy. Ze składników zagniatamy ciasto, aż stanie się elastyczne i zacznie "odchodzić od ręki".



2. Z wyrobionego ciasta formujemy kulkę, zostawiamy ją w misce i przykrywamy czystą ściereczką. Pozostawiamy na godzinę, do wyrośnięcia.



3. Z gotowego ciasta odrywamy kawałki (6-7), tworzymy z nich lekko spłaszczone kuleczki, układamy na blasze wyłożonej papierem do pieczenia, zakrywamy ściereczką i ponownie odczekujemy godzinę.



4. W miseczce rozkłócamy jajko, dodajemy łyżkę mleka, mieszamy. Masą mleczno-jajeczną smarujemy wierzchy bułeczek i posypujemy je sezamem. Pieczemy przez 15 min. w piekarniku rozgrzanym do 200 stopni.