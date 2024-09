Co to jest kuka melon?

Skórka do złudzenia przypomina tę widoczną na arbuzie, a miąższ zdaje się kombinacją ogórka i melona. Ogórek meksykański, zwany także kuka melonem lub mysim melonem, to niewielkie warzywo, osiągające zaledwie 2-3 cm. Ciekawy wygląd idzie w parze z niebanalnym smakiem. Część osób porównuje go do mieszanki ogórka, limonki i delikatnych nut arbuzowych. Twarda skórka może zniechęcać do wgryzienia się w warzywo, jednak zjada się ją z łatwością.