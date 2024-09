Dlaczego warto jeść kapustę kiszoną? Właściwości

Kiszona kapusta powstaje w wyniku fermentacji warzywa. Pojawiają się charakterystyczny smak i zapach, które sprawiają, że smakosze kuchni polskiej nie wyobrażają sobie lepszego dodatku do dań głównych czy przekąsek przyrządzanych według tradycyjnych receptur. Kapusta kiszona jest nie tylko smacznym uzupełnieniem obiadu, ale także źródłem składników odżywczych. Z nich wynikają korzyści zdrowotne, które doceniają zwłaszcza osoby na diecie odchudzającej.

Do najważniejszych zalet spożywania kapusty kiszonej należą:

wsparcie trawienia;

przyspieszenie przemiany materii;

wzmocnienie odporności;

regulowanie ciśnienia krwi.

Jak zrobić kiszoną kapustę? Interia Kulinaria

Sprawdź, zanim zaczniesz zajadać

Najbardziej wartościowym produktem jest ten, który przygotujemy samodzielnie we własnym zaciszu kuchennym. Jeśli nie czujemy się na siłach lub zwyczajnie nie mamy czasu, możemy skorzystać z oferty sklepów. W tym przypadku trzeba jednak zachować czujność i wnikliwie czytać etykiety.

Przede wszystkim należy pamiętać, że kapusta kiszona i kapusta kwaszona to nie to samo. Określeń tych nie można stosować zamiennie. Różni je sposób produkcji, a co za tym idzie — nie mają tożsamych właściwości. Podczas kiszenia w kapuście powstają bakterie mlekowe, które odpowiadają za prozdrowotne walory. Smak kwaszonej kapusty jest wynikiem solidnej porcji octu, więc daleko jej do pełnowartościowej kiszonki.

Z kapusty kiszonej można zrobić nie tylko surówkę do obiadu. Wykorzystaj jej potencjał w diecie redukcyjnej 123RF/PICSEL

Jak kapusta kiszona pomaga w odchudzaniu?

Już lata temu wiele mówiło się o diecie kapuścianej, zwanej też prezydencką. Okazuje się, że twierdzenia na temat odchudzających właściwości kapusty kiszonej nie były przesadzone.

Przede wszystkim cechuje ją niska kaloryczność, na co w pierwszej kolejności zwracają uwagę osoby, którym zależy na zmniejszeniu masy ciała. 100 gramów kapusty kiszonej dostarcza zaledwie 20-25 kcal. Dodatkowo jest źródłem błonnika pokarmowego, który wspiera pracę układu trawiennego. Reguluje perystaltykę jelit i pomaga w utrzymaniu uczucia sytości na dłużej. Włączenie kapusty kiszonej do menu zapobiegnie więc zgubnemu podjadaniu.

Kiszonki bogate są również w probiotyki — korzystne kultury bakterii, które sprzyjają zdrowiu jelit. To z kolei warunek konieczny dla sprawnego metabolizmu i efektywnego przyswajania składników odżywczych z pożywienia. Co więcej, probiotyki redukują wzdęcia i problemy żołądkowe, które mogą towarzyszyć procesowi odchudzania. Kwas mlekowy zawarty w kapuście kiszonej pomaga także w oczyszczaniu organizmu z toksyn i sprzyja funkcjonowaniu wątroby. Nie pozostaje to bez wpływu na szybsze zobaczenie efektów odchudzania.

Od teorii do praktyki, czyli jak jeść kapustę kiszoną, żeby schudnąć?

By kapusta kiszona mogła skutecznie wspierać proces odchudzania, warto wiedzieć, jak prawidłowo wprowadzić ją do diety. Trzeba jednocześnie pamiętać, że muszą towarzyszyć jej odpowiednio zbilansowany plan żywieniowy oraz aktywność fizyczna. Zjedzenie kapuścianej zupy na obiad, kiedy inne posiłki wypełnione są tłustymi, ciężkostrawnymi daniami, nic nie da.

Koniecznie włączmy ją do diety 123RF/PICSEL

Regularność w posiłkach: Kapustę kiszoną zaleca się spożywać regularnie, ale z umiarem. Wystarczy już 150 gramów dziennie, by cieszyć się jej korzyściami zdrowotnymi. Chcąc podkręcić przemianę materii, warto dodawać ją do różnych posiłków w ciągu dnia, np. do kanapek, sałatek zup i dań głównych.

Odpowiednie towarzystwo: Niskokaloryczna kapusta kiszona nie dostarcza organizmowi dużych ilości białka i zdrowych tłuszczów, które są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu i utraty wagi. Zaleca się łączyć ją z innymi produktami — w jadłospisie nie powinno brakować chudych mięs, ryb, jajek i orzechów.

Unikaj gotowania kapusty kiszonej: W celu zachowania wszystkich właściwości odżywczych, kapustę kiszoną najlepiej spożywać na surowo. Długie gotowanie może pozbawić ją cennych witamin i probiotyków, dlatego warto dodawać ją do potraw pod koniec obróbki termicznej lub serwować jako surowy dodatek.