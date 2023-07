Ogórki to rośliny jednoroczne z rodziny dyniowatych, przy czym największe znaczenie ekonomiczne mają dwa gatunki: ogórek siewny i ogórek melon, znany też po prostu jako melon. Ogórek siewny (Cucumis sativus) jest szeroko rozpowszechniony na świecie i często wykorzystywany w kuchni. Nadaje się zarówno do zjadania na surowo, jak i przygotowywania z niego zup czy przetworów. Ogórki znane są ze swojego orzeźwiającego smaku. Czasem jednak ich smak zmienia się na niekorzyść — stają się gorzkie. Jaki może być tego powód i co zrobić, żeby ogórki nie rosły gorzkie?

Od czego ogórki są gorzkie?

Gorzki posmak ogórków to skutek działania kukurbitacyny. Obecność tych związków w ogórkach jest naturalna i uwarunkowana genetycznie — dzięki temu rośliny skuteczniej odpierają ataki szkodników. Pojawiają się one także w innych roślinach dyniowatych, jak dynie i cukinie.

Obecność kukurbitacyn wpływa jednak na posmak ogórków , które są bardziej gorzkawe. Na szczęście hodowcom udało się stworzyć odmiany pozbawione tej naturalnej goryczki. Na gromadzenie się kukurbitacyn w ogórkach wpływa jednak również nieodpowiednia pielęgnacja. Warto więc wiedzieć, jak pielęgnować ogórki i czego unikać w ich uprawie, aby nie były gorzkie.

Na większe stężenie kukurbitacyn w ogórkach może mieć wpływ między innymi zbyt mała wilgoć (ogórki potrzebują solidnego podlewania), zbyt mała ilość nawozu czy zbyt silne nasłonecznienie, które powoduje ich poparzenie. Silny stres, powodujący zwiększenie stężenia tych związków, mogą wywołać również szkodniki — na przykład mszyce, wciornastki czy mączliki. Na ogórki wpływają też negatywnie nagłe zmiany temperatury.

Czy gorzki ogórek jest szkodliwy?

Czy gorzkie ogórki są szkodliwe? Wielu osobom wydaje się, że tak — stąd przekonanie, że należy ich unikać. Warto więc wiedzieć, że kukurbitacyny nie są trujące dla człowieka, więc można swobodnie zjadać ogórki nawet, gdy są gorzkie. Lekka goryczka sprzyja nawet lepszemu ukiszeniu ogórków . Posmak goryczy powinien ustąpić już po około dwóch tygodniach. Ponadto do przetworów dodaje się mnóstwo przypraw, które korzystnie wpływają na smak ogórków.

Zdjęcie Gorzkie ogórki nie są smaczne, ale nie są też szkodliwe. Świetnie nadają się do ukiszenia. / Piotr Kamionka/REPORTER / East News

Ogórki są najbardziej gorzkie w swojej najciemniejszej części. Właśnie dlatego poleca się obierać ogórki od strony najjaśniejszej, by gorzka substancja nie została rozprowadzona po całej powierzchni ogórka.

Co zrobić, żeby ogórki nie rosły gorzkie?

Co ma wpływ na smak ogórków i co zrobić, żeby nie były gorzkie? Oto kilka podpowiedzi:

Odpowiednie nawożenie ogórków może znacząco wpłynąć na ich smak. Jeszcze przed wysadzeniem rozsady ziemię należy odchwaścić i wzbogacić nawozami organicznymi. Sprawdzi się też nawożenie kompostem czy obornikiem.

może znacząco wpłynąć na ich smak. Jeszcze przed wysadzeniem rozsady ziemię należy odchwaścić i wzbogacić nawozami organicznymi. Sprawdzi się też nawożenie kompostem czy obornikiem. Podlewanie ogórków jest kluczowe dla ich poprawnego wzrostu i odpowiedniego smaku. Silnie gorzknieją przy niedoborze wody. Najlepiej jednak podlewać rośliny często, ale małymi porcjami. Ziemia pod uprawę powinna być wilgotna, ale nie może być mokra.

jest kluczowe dla ich poprawnego wzrostu i odpowiedniego smaku. Silnie gorzknieją przy niedoborze wody. Najlepiej jednak podlewać rośliny często, ale małymi porcjami. Ziemia pod uprawę powinna być wilgotna, ale nie może być mokra. Gorzknienie ogórków może być skutkiem ich niewłaściwego zbierania i przechowywania. Ogórki należy zbierać systematycznie - w miarę jak dojrzewają. Przerośnięte ogórki są bowiem gorzkie. Po zbiorze trzeba też przenieść je w chłodne i ciemne miejsce, gdyż na słońcu ich smak szybko się pogorszy.

Warto też wybierać ogórki z tych odmian, które są odporne na gorzknienie. Najlepiej decydować się na odmiany nowe, wyhodowane specjalnie po to, by były smaczniejsze. Oznaczone są symbolem F1. Co roku kupujmy jednak nowe nasiona, gdyż niektóre odmiany ogórków z tym oznaczeniem nie powtarzają swoich unikalnych cech w kolejnych pokoleniach. Popularne odmiany to: ogórek gruntowy Lider F1, Soplica F1, Parys F1 i Cezar F1.

