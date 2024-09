W podstawowej recepturze na miękkie, aromatyczne i smakowite naleśniki znajdziemy kilka kluczowych składników. Należą do nich przede wszystkim mąka pszenna, jajka, mleko, woda, olej roślinny i szczypta soli. W wielu domach wzbogaca się jeszcze masę o dodatek cukru, a także odpowiednich aromatów. Okazuje się, że obecność jajek jest tu nieprzypadkowa. To właśnie one nadadzą ciastu odpowiedniej struktury, koloru oraz smaku. Co zrobić, jeśli akurat zabrakło ich w lodówce?