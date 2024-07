Wykonaj jedną rzecz przed smażeniem. Placki wyjdą idealnie chrupiące

Sezon na cukinię trwa do wczesnej jesieni, dlatego warto w tym czasie sięgać po to zdrowe warzywo, które może wzbogacić wiele, pysznych dań. Cukinię może również wykorzystać do zrobienia aromatycznych placuszków, ale zanim się do tego zabierzemy, warto poznać trik, dzięki któremu będą one idealnie chrupiące.