Spis treści: 01 Dlaczego warto jeść cukinie?

02 Co można przygotować z cukinii?

03 Kto nie powinien jeść cukinii?

04 Dlaczego cukinia może być trująca?

Dlaczego warto jeść cukinie?

Cukinia zwana też kabaczkiem należy do warzyw z rzędu dyniowatych, pochodzi z Ameryki Południowej oraz Meksyku, a do naszego kraju trafiła z Włoch. W Polsce uprawia się cukinie już od początku lat 70. ubiegłego wieku. Są to warzywa cenione nie tylko ze względu na smak, ale również wiele prozdrowotnych właściwości.

Cukinie to bogactwo:

składników mineralnych: potasu, magnezu, żelaza,

witamin: C, K, PP, B1

białka

węglowodanów

błonnika

Do korzyści zdrowotnych, które daje spożywanie cukinii zalicza się:

właściwości alkalizujące (odkwaszanie organizmu) - wiąże metale ciężkie, pomaga usuwać szkodliwe związki z układu pokarmowego, dlatego też jest polecana w dietach detoksykujących

przeciwdziałanie gromadzenia się wody w organizmie

pomoc z walce z otyłością, nadwagą oraz cukrzycą (ma niski indeks glikemiczny i niewiele kalorii - 100 g surowej cukinii to zalewie 21 kcal)

działanie przeciwnowotworowe

poprawianie krzepliwości krwi, wzmacnianie żył i naczyń krwionośnych (za sprawą witaminy K)

korzystny wpływ na narząd wzroku - dzięki luteinie i zeaksantynie zmniejsza ryzyko wystąpienia zwyrodnienia plamki żółtej lub uszkodzenia siatkówki

wspomaganie pracy mózgu, poprawianie koncentracji, redukcja stresu i niepokoju

Na podstawie wielu badań i obserwacji wiemy ponadto, że spożywanie cukinii raz w tygodniu przyczynia się do lepszego zdrowia i samopoczucia.

Co można przygotować z cukinii?

Cukinie zdecydowanie warto włączyć do swojej diety, tym bardziej że na jej bazie można przygotować wiele wyjątkowych i smacznych posiłków. Warzywo to warto wykorzystać m.in. do przyrządzenia zup, warzywnych potrawek, placków, dań z makaronem i ryżem, świetnie sprawdzi się też jako dodatek do jajecznicy, zapiekanek czy pizzy. Co więcej, cukinia może też stanowić składnik deserów - ciast oraz puddingów. Idealnie sprawdzi się również w przetworach - warto ją zamarynować oraz wykorzystać do przygotowania dżemów czy domowego ketchupu.

Zdjęcie Z cukinii można przygotować np. wyśmienite placki na obiad / 123RF/PICSEL

Kto nie powinien jeść cukinii?

Cukinie uznawane są za bezpieczne warzywa, które można spożywać również w postaci surowej. Mimo wszystkich ich zalet nie każdy może się nimi zajadać. Przeciwskazania do jedzenia tego warzywa dotyczą osób zmagających się z:

chorobami układu pokarmowego

wrzodami żołądka

stanami zapalnymi woreczka żółciowego

chorobami nerek

Po cukinie nie zaleca się również sięgać w czasie trwających biegunek - mogą one nasilić objawy.

Zdjęcie Po cukinię nie powinny sięgać osoby z wrzodami żołądka i mające problemy z nerkami / 123RF/PICSEL

Dlaczego cukinia może być trująca?

Mimo że cukinia jest na ogół bardzo łatwa w uprawie, nawet mały błąd popełniony podczas jej siania czy pielęgnacji może sprawić, że warzywo zacznie wytrącać niebezpieczne toksyny. Hodując cukinie w przydomowym ogródku, należy:

zwrócić uwagę, aby temperatura nie była za wysoka (20-25 st. C to optymalna temperatura do prawidłowego rozwoju)

pamiętać, aby nie siać cukinii obok roślin ozdobnych

korzystać z nasion pochodzących ze sprawdzonych źródeł

Nieumiejętne uprawianie cukinii może sprawić, że zacznie wydzielać szkodliwą substancję - kukurbitacynę. Jej obecność w warzywach najprościej rozpoznać po gorzkim smaku i może być niebezpieczna dla zdrowia nawet po obróbce termicznej. Zatrucie kukurbitacyną zazwyczaj wywołuje dolegliwości jak nudności, wymioty i biegunka.