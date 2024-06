Cukinia po brzegi wypełniona sycącym farszem to smakowity pomysł na wiosenno-letni obiad. Aby danie wyszło obłędnie, warto zastosować się do kilku wskazówek. Pierwsza dotyczy wyboru odpowiedniego warzywa.

Do faszerowania najlepiej sprawdzą się cukinie średniej wielkości i dość proste. Zbyt małe lub poskręcane pomieszczą niewielką porcję nadzienia. Jeśli chcemy, by przygotowywany farsz zyskał bardziej zwartą konsystencję, dodajmy do niego wydrążony ze środka cukinii miąższ. Kucharze zwracają uwagę na jeszcze jeden element. Odrobina soli nasypana do środka warzywa jeszcze przed nadzieniem, doskonale wzmocni jego smak podczas pieczenia.