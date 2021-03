Wyraziste frytki bez grama soli

Zdrowsza alternatywa dla popularnej przekąski. Wyjątkowo chrupiące frytki z piekarnika doprawione w niekonwencjonalny sposób. Bez soli, ale nadal bardzo wyraźne w smaku.

Reklama

Zdjęcie Nie solisz? Nie musisz rezygnować z ulubionego przysmaku /123RF/PICSEL

Składniki dla: 4 osób Składniki 1 kg ziemniaków

2-3 łyżki oleju rzepakowego

1 łyżka cukru

suszony tymianek

Przygotowanie:



Ziemniaki obierz, umyj i pokrój w słupki. Wypłucz w wodzie do momentu aż pozbędziesz się nadmiaru skrobi. Z cukru i wody przygotuj słodką zalewę, w której wymoczysz surowe frytki. Po 40 minutach odsącz, przepłucz pod bieżącą wodą i wyłóż na ręcznik papierowy do wyschnięcia.



Frytki wysyp na blachę wyłożoną papierem, polej olejem i przemieszaj. Dopraw obficie suszonym tymiankiem. Piecz przez 20-25 minut w temperaturze 180 stopni z termoobiegiem.



Odsącz ewentualny nadmiar tłuszczu na ręczniku.



Nie czekaj do ostatniej chwili, pobierz za darmo program PIT 2020 lub rozlicz się online już teraz!

***

Zobacz także: