Spis treści: 01 Dlaczego warto jeść ciasto cebulowe?

02 Przepis na ciasto cebulowe

03 Jakich dodatków użyć do ciasta cebulowego?

Dlaczego warto jeść ciasto cebulowe?

Ciasto cebulowe to przysmak pochodzący z Niemiec, nazywany tam zwiebelkuchen. Jest drożdżowym plackiem z cebulą, który można spożywać na ciepło i zimno. W rejonach, z których wywodzi się danie, spożywane jest najczęściej jesienią. Wynika to z tego, że w tym okresie, pozostają spore ilości cebuli. Co takiego zawiera w sobie to warzywo? Sok z cebuli stosowany jest często w okresie przeziębień, gdyż dostarcza dużą dawkę witaminy C. Co więcej, działa wykrztuśnie i antyseptycznie.

Przepis na ciasto cebulowe

Przysmak jest prosty w wykonaniu, potrzebujesz kilku składników:

Na ciasto:

150 gramów mąki pszennej,

50 gramów zmielonych migdałów lub orzechów,

1 jajko

100 gramów masła,

szczypta soli,

szczypta cukru.

Nadzienie:

1 kilogram cebuli,

150 gramów boczku wędzonego, surowego,

garść natki pietruszki, posiekanej,

250 gramów śmietany,

2 jajka,

oliwa lub klarowane masło,

sól, świeżo zmielony czarny pieprz.

Sposób przygotowania:

Wyrób ciasto kruche z tych składników: mąki, zmielonych orzechów, masła, jajka, szczypty soli i cukru. Owiń ciasto w folię i włóż do lodówki, by się schłodziło. Podsmaż lekko boczek i przełóż na głęboki talerz. Następnie na patelni umieść posiekaną cebulę i podsmaż. Na koniec wymieszaj z gotowym boczkiem. Spód formy wysmaruj masłem i umieść w niej rozwałkowane ciasto. Piekarnik rozgrzej do 180 stopni Celsjusza. Roztrzep jajka ze śmietaną, pietruszką oraz przyprawami. Na ciasto połóż boczek z cebulą i zalej przygotowaną masą. Ciasto cebulowe piecz przez około pół godziny. Po tym czasie wyjmij go z piekarnika i pozostaw do ostudzenia.

Jakich dodatków użyć do ciasta cebulowego?

Zwiebelkuchen podawaj z ziołowymi sosami lub solo. Cebulowiec będzie wybornie smakować w towarzystwie białego wina. Przepyszna tarta sprawdzi się na przyjęcie rodzinne, danie na obiad, czy spotkanie w gronie przyjaciół.

