Nazwa może brzmieć nieco tajemniczo, lecz w gruncie rzeczy jest to wyjątkowo prosty w przygotowaniu produkt. Labneh to odsączony z nadmiaru serwatki jogurt. Dzięki temu zabiegowi powstaje serek o aksamitnej konsystencji i lekko kwaskowatym, odświeżającym smaku. Świetnie sprawdza się jako baza do różnorodnych dań — od dipów, po kanapkowe pasty, aż do sałatek.