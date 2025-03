Smażeniu jajek zazwyczaj towarzyszy olej, masło lub margaryna. Regularne i częste raczenie się tego rodzaju specjałami wprowadza nadmiar tłuszczu w diecie . Zwiększa się kaloryczność dania, co z kolei prowadzi do przybierania na wadze i zwiększenia ryzyka wystąpienia chorób serca. Nasycone kwasy tłuszczowe negatywnie wpływają także na poziom cholesterolu we krwi. Mimo że jajka są zdrowe, w takiej formie nie będą działać korzystnie na organizm.

Podczas smażenia w wysokiej temperaturze mogą powstawać szkodliwe związki w wyniku utleniania lipidów. Gdy dochodzi do przegrzewania tłuszczów, powstają produkty, które są trudne do strawienia i mogą przyczyniać się do rozwoju stanów zapalnych w ciele oraz przyspieszać procesy starzenia. Co więcej, wysoka temperatura prowadzi do zmiany struktury białka. W wyniku tego obniżona zostaje wartość odżywcza. Przez to nie jesteśmy w stanie czerpać korzyści wynikających z jedzenia jajek.