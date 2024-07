Często niedocenianym, a jednak bardzo interesującym składnikiem kulinarnym są zielone pomidory . Choć nie zachwycają wzroku dojrzewającą w promieniach słonecznych czerwienią, zaskakują smakiem i konsystencją. To doskonały wybór dla osób lubiących połączenie kwaśnych nut z orzeźwiającym posmakiem. Smakosze twierdzą, że wyraźnie wyczuwają w nich nawiązanie do jabłek oraz cytryn. Wybarwione na zielono pomidory stanowią prawdziwy przysmak nie tylko na surowo, ale także w sałatkach i licznych przetworach.

Ich niebanalny smak to niejedyna zaleta. Już w jednym zielonym pomidorze znajdziemy prawdziwe bogactwo składników odżywczych. Dietetycy wskazują, że są doskonałym źródłem witamin A, C i K, a także potasu czy żelaza. Jak przekłada się to na funkcjonowanie organizmu? Pozytywny wpływ zauważymy w kondycji wzroku, układu odpornościowego, a nawet prawidłowym krzepnięciu krwi. Zielone pomidory mają o wiele niższy indeks glikemiczny od bardziej popularnych czerwonych. Co za tym idzie? Nie powodują nagłego wzrostu poziomu cukru we krwi, a tym samym idealnie nadają się dla osób z cukrzycą.