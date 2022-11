Zamiast chipsów. Te przekąski do piwa zrobisz w 10 minut. W sam raz na mecz

Szybkie przekąski do piwa

Szybko, łatwo i bez wyniszczenia domowego budżetu, oto przekąski do piwa, które przygotujesz błyskawicznie. Będą idealnym poczęstunkiem dla znajomych, z którymi planujesz obejrzeć sobotni mecz.



Zobacz również: Szybkie i smaczne przekąski sylwestrowe

Przekąski na mecz: Sakiewki z ciasta francuskiego

Składniki gotowe ciasto francuskie

ketchup

kabanosy lub ser pleśniowy i oliwki

Ciasto francuskie rozłóż na stolnicy i potnij na równe kwadraty. Następnie posmaruj każdy ketchupem i ułóż na środku pocięte na kawałki kabanosy. Jeśli chcesz przygotować także wersję wegetariańską, zastąp kiełbaski sporymi kawałkami sera pleśniowego i oliwką. Na koniec zawiń kabanosy w ciasto bądź stwórz sakwy dla serowego nadzienia i ułóż przekąski do piwa na blasze wyścielonej papierem do pieczenia. Wstaw do piekarnika rozgrzanego do temperatury 180 stopni Celsjusza na dziesięć minut. Potrawę możesz podawać solo lub w towarzystwie ulubionych sosów.



Reklama

Zdjęcie Wyśmienita przekąska do piwa: Kabanosy w cieście francuskim / 123RF/PICSEL

Zobacz również: Przekąski na imprezę

Przekąski do piwa: Mini-tortille z kurczakiem

Składniki Cztery tortille

Pojedyncza pierś z kurczaka

Mix sałatek lub sała lodowa

Papryka

Ogórek

Przyprawa do kebaba

Kanapkowy serek śmietankowy

Kurczaka pokrój w paski i podsmaż na patelni. W tym czasie przygotuj tortille i posmaruj je serkiem śmietankowym. Umyj sałatę i rozłóż na połowie każdego placuszka. Umyj i pokrój w paski ogórka i paprykę. Gdy mięso jest już prawie gotowe dopraw je czterema łyżkami przyprawy do kebaba. Następnie zdejmij z patelni i rozłóż na sałacie na przemian z ogórkiem i papryką. Zwiń ciasno tortille, a następnie przekrój ją pod skosem na pół. Powstałe połówki znów przekrój. Tortille włóż na stojąco do miseczki (ostrą stroną ku górze). Efektowne i łatwe w przygotowaniu przekąski do piewa. Idealne na mecz.



Instagram Post Rozwiń

Zobacz również: Smaczne przekąski, które możesz zabrać do pracy