Zapiekanka z bakłażanem

Może z powodzeniem zastąpić dwudaniowy piątkowy obiad - jest bowiem sycąca i bezmięsna, a przy tym wyjątkowo apetyczna.

Zdjęcie Zapiekany bakłażan i roztopiony ser - przepyszne połączenie /123RF/PICSEL

Składniki 2 bakłażany

2 kulki mozzarelli

100 g sera żółtego

1 szklanka przecieru pomidorowego lub passaty

1 mała cebulka

1 ząbek czosnku

sól, pieprz

bazylia

oregano

tłuszcz do smażenia

2 łyżki oliwy z oliwek

1. Bakłażany oczyszczamy, kroimy w plastry o grubości ok. 1 cm. Wszystkie plastry zasypujemy solą i odkładamy na ok. 30 minut. Po tym czasie opłukujemy je pod bieżącą wodą i pozostawiamy do wyschnięcia.



2. Cebulę i czosnek obieramy, myjemy, kroimy drobno. Na patelni rozgrzewamy tłuszcz i podsmażamy rozdrobnione warzywa do lekkiego zrumienienia. Dodajemy przecier (lub passatę), po szczypcie bazylii, oregano, soli i pieprzu, podgrzewamy do zagotowania często mieszając. Kulki mozzarelli kroimy w plasterki, ser żółty ścieramy na tarce o dużych oczkach.



3. Powstały lekko zgęstniały sos pomidorowy przelewamy do naczynia żaroodpornego, układamy na nim warstwę plastrów bakłażana, następnie warstwę mozzarelli, aż do wyczerpania składników. Wierzch skrapiamy oliwą, posypujemy solą, pieprzem, oregano, bazylią oraz startym żółtym serem. Zapiekamy całość ok. 20 min. w temp. 150 stopni.