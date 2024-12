Zasługuje na miano słodyczy, która odżywia. Co cennego znajdziemy w marcepanie?

Marcepan to słodka masa, która powstaje z połączenia zmielonych migdałów i cukru. Miłośnicy słodkości cenią go za charakterystyczny smak i wszechstronne zastosowanie w cukiernictwie. Oprócz walorów kulinarnych, marcepan posiada również pewne właściwości zdrowotne - w końcu robi się go z migdałów, które mają ich przecież tak wiele.