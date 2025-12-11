Spis treści: Pochodzenie i znaczenie imienia Rajmunda Popularność imienia Rajmunda w Polsce Kiedy Rajmunda obchodzi imieniny? Rajmunda - zdrobnienia imienia Numerologia i cechy osób o imieniu Rajmunda Rajmunda - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Pochodzenie i znaczenie imienia Rajmunda

Rajmunda to żeńskie imię pochodzenia germańskiego. Oznacza tę, która jest pod osłoną losu.

Popularność imienia Rajmunda w Polsce

Imię Rajmunda jest w Polsce bardzo rzadko stosowane. W ostatnich latach żadna dziewczynka nie otrzymała go po narodzinach.

Kiedy Rajmunda obchodzi imieniny?

Rajmunda obchodzi imieniny 7 stycznia, 23 stycznia, 29 maja i 4 września.

Rajmunda - zdrobnienia imienia

Do kobiety o imieniu Rajmunda można zwracać się na wiele sposobów. Do popularnych zdrobnień należą:

Rajmundzia,

Rajmundka,

Radzia,

Radźka,

Mundzia,

Mundka,

Mundeczka.

Numerologia i cechy osób o imieniu Rajmunda

Rajmunda to kobieta, której w życiu sprzyja niezwykłe szczęście. Jest w stanie pokonać największe przeciwności losu i zawsze wychodzi cało z opresji. Jednocześnie jest spokojna i opanowana. Z otwartością podchodzi do otaczającego ją świata. Ważne są dla niej tradycje, rodzina i przyjaciele.

Rajmunda to numerologiczna jedynka. Wie, czego chce, świetnie radzi sobie z każdym wyzwaniem. Przy tym wszystkim często zapomina o konsekwencjach, żyje chwilą i bywa rozrzutna.

Rajmunda - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Rajmunda to kobieta, która najlepiej radzi sobie w zawodach wymagających natychmiastowej mobilizacji. Dobrze sprawdza się na kierowniczych stanowiskach.

Szczęśliwymi kamieniami są dla Rajmundy kryształ górski i diament.

