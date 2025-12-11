Imię kobiety otwartej, która poradzi sobie w każdej sytuacji. Niezwykle rzadkie
Świetnie radzi sobie z każdym wyzwaniem, a przy tym zachowuje maksymalny spokój. Ceni życie blisko rodziny i przyjaciół, dlatego jest świetną matką i partnerką. Nie boi się nowego i chętnie realizuje każde zadanie wymagające zaangażowania. Jaka jeszcze jest Rajmunda? Jaki charakter definiuje to kobiece imię?
Spis treści:
- Pochodzenie i znaczenie imienia Rajmunda
- Popularność imienia Rajmunda w Polsce
- Kiedy Rajmunda obchodzi imieniny?
- Rajmunda - zdrobnienia imienia
- Numerologia i cechy osób o imieniu Rajmunda
- Rajmunda - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia
Pochodzenie i znaczenie imienia Rajmunda
Rajmunda to żeńskie imię pochodzenia germańskiego. Oznacza tę, która jest pod osłoną losu.
Popularność imienia Rajmunda w Polsce
Imię Rajmunda jest w Polsce bardzo rzadko stosowane. W ostatnich latach żadna dziewczynka nie otrzymała go po narodzinach.
Kiedy Rajmunda obchodzi imieniny?
Rajmunda obchodzi imieniny 7 stycznia, 23 stycznia, 29 maja i 4 września.
Rajmunda - zdrobnienia imienia
Do kobiety o imieniu Rajmunda można zwracać się na wiele sposobów. Do popularnych zdrobnień należą:
- Rajmundzia,
- Rajmundka,
- Radzia,
- Radźka,
- Mundzia,
- Mundka,
- Mundeczka.
Szukasz znaczenia swojego imienia? Sprawdź w imienniku
Numerologia i cechy osób o imieniu Rajmunda
Rajmunda to kobieta, której w życiu sprzyja niezwykłe szczęście. Jest w stanie pokonać największe przeciwności losu i zawsze wychodzi cało z opresji. Jednocześnie jest spokojna i opanowana. Z otwartością podchodzi do otaczającego ją świata. Ważne są dla niej tradycje, rodzina i przyjaciele.
Rajmunda to numerologiczna jedynka. Wie, czego chce, świetnie radzi sobie z każdym wyzwaniem. Przy tym wszystkim często zapomina o konsekwencjach, żyje chwilą i bywa rozrzutna.
Rajmunda - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia
Rajmunda to kobieta, która najlepiej radzi sobie w zawodach wymagających natychmiastowej mobilizacji. Dobrze sprawdza się na kierowniczych stanowiskach.
Szczęśliwymi kamieniami są dla Rajmundy kryształ górski i diament.
Źródła:
1.https://dane.gov.pl/
2.https://pl.wikipedia.org/wiki/Rajmunda
Zobacz, co mówią gwiazdy. Dowiedz się, jakie energie sprzyjają ci w miłości, pracy i finansach. Sprawdź, co możesz zrobić, by w pełni wykorzystać potencjał swojego znaku zodiaku na kobieta.interia.pl