Imię kobiety otwartej, która poradzi sobie w każdej sytuacji. Niezwykle rzadkie

Świetnie radzi sobie z każdym wyzwaniem, a przy tym zachowuje maksymalny spokój. Ceni życie blisko rodziny i przyjaciół, dlatego jest świetną matką i partnerką. Nie boi się nowego i chętnie realizuje każde zadanie wymagające zaangażowania. Jaka jeszcze jest Rajmunda? Jaki charakter definiuje to kobiece imię?

Starsza kobieta z siwymi włosami, ubrana w jasnoróżową koszulę, delikatny makijaż, perłowe kolczyki, zwrócona lekko w bok na tle jednolitej, pomarańczowej ściany. Spokojny wyraz twarzy.
Jaki wpływ ma na ciebie twoje imię?123RF/PICSEL

Pochodzenie i znaczenie imienia Rajmunda

Rajmunda to żeńskie imię pochodzenia germańskiego. Oznacza tę, która jest pod osłoną losu.

Popularność imienia Rajmunda w Polsce

Imię Rajmunda jest w Polsce bardzo rzadko stosowane. W ostatnich latach żadna dziewczynka nie otrzymała go po narodzinach.

Kiedy Rajmunda obchodzi imieniny?

Rajmunda obchodzi imieniny 7 stycznia, 23 stycznia, 29 maja i 4 września.

Rajmunda - zdrobnienia imienia

Do kobiety o imieniu Rajmunda można zwracać się na wiele sposobów. Do popularnych zdrobnień należą:

  • Rajmundzia,
  • Rajmundka,
  • Radzia,
  • Radźka,
  • Mundzia,
  • Mundka,
  • Mundeczka.

Starsza para uśmiecha się radośnie podczas spaceru po zielonej, słonecznej alejce, ubrani w codzienne ubrania, wokół widoczne są drzewa i miejskie budynki.
Czy imię ma wpływ na życie?123RF/PICSEL

Numerologia i cechy osób o imieniu Rajmunda

Rajmunda to kobieta, której w życiu sprzyja niezwykłe szczęście. Jest w stanie pokonać największe przeciwności losu i zawsze wychodzi cało z opresji. Jednocześnie jest spokojna i opanowana. Z otwartością podchodzi do otaczającego ją świata. Ważne są dla niej tradycje, rodzina i przyjaciele.

Rajmunda to numerologiczna jedynka. Wie, czego chce, świetnie radzi sobie z każdym wyzwaniem. Przy tym wszystkim często zapomina o konsekwencjach, żyje chwilą i bywa rozrzutna.

Rajmunda - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Rajmunda to kobieta, która najlepiej radzi sobie w zawodach wymagających natychmiastowej mobilizacji. Dobrze sprawdza się na kierowniczych stanowiskach.

Szczęśliwymi kamieniami są dla Rajmundy kryształ górski i diament.

