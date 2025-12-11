Matematyczna zagadka dla prawdziwego geniusza

Świąteczne zagadki potrafią być wyzwaniem, szczególnie gdy czujemy lekkie zmęczenie albo dawno nie stawialiśmy czoła łamigłówkom. Jednak właśnie w takie zimowe wieczory warto rozruszać umysł. Dlaczego? Bo mózg, podobnie jak nasze ciało, potrzebuje treningu, by działać sprawnie przez cały rok. Im częściej go ćwiczymy, tym szybciej i lepiej reaguje.

Na dobry początek przygotowaliśmy prostą świąteczną zagadkę matematyczną, która rozgrzeje twoje szare komórki niczym kubek gorącej czekolady. Spójrz na zadanie poniżej i spróbuj rozwiązać je w mniej niż 10 sekund. Wesołej zabawy i powodzenia!

Stroik kosztuje 45 zł. Kupujesz 3 stroiki i płacisz 10% mniej przy zakupie hurtowym. Ile zapłacisz?

Prawidłowa odpowiedź

Czy udało ci się prawidłowo rozgryźć zagadkę? Jeśli tak - gratulacje! To znak, że wciąż pamiętasz podstawy matematyki, a twój umysł jest działa bez zarzutu. Jeżeli natomiast napotkałeś trudność na tym etapie - nie martw się. Pamiętaj, że takie zadania są przede wszystkim formą zabawy i sposobem na trening mózgu. Każde podejście do łamigłówki rozwija koncentrację, kreatywność oraz zdolność logicznego myślenia. Poniżej znajdziesz poprawne rozwiązanie. Dziękujemy za udział w zabawie.

Cena przed zniżką: 45 × 3 = 135 zł.

Zniżka: 10% z 135 = 13,5 zł

Zapłacisz: 135 − 13,5 = 121,5 zł

