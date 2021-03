Zdrowa sałatka z brukselką

Brukselka - dla wielu zmora dzieciństwa. Jest niezwykle zdrowa - ma w sobie sód, potas, magnez i żelazo, oraz szereg witamin z grupy B oraz A, E, K, C. Jest istną bombą zdrowia, dlatego warto odczarować ten dziecięcy koszmar i jeść ją ze smakiem, chociażby w sałatce.

Brukselka to bogactwo witamin i minerałów

Składniki 30 dag ugotowanej brukselki - ciepłej

1 duża cebula

20 dag boczku

papryka wędzona w proszku

sól

pieprz

czosnek

koperek

ziarna słonecznika - zrumienione na suchej patelni

Brukselkę obgotować w osolonej wodzie. Następnie wyjąć, osuszyć, pokroić w ćwiartki i podsmażyć na łyżce oliwy na patelni.



Cebulę posiekać, udusić na odrobinie oleju i dodać do brukselki. Boczek pokroić w paseczki, zrumienić i dodać do brukselki.



Przyprawić do smaku, dodać łyżeczkę wędzonej papryki i dokładnie wymieszać. Posypać zieleniną i ziarnem słonecznika. Podawać na ciepło.



***



