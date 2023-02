Makłowicz jest przeciw, ale Polacy ją kochają. Prosty przepis na pizzę hawajską!

"Hawajska to nie jest pizza. Równie dobrze można położyć na pizzy kiszoną kapustę" - powiedział podczas jednej z sesji Q&A na swoim kanale Youtube'owym Robert Makłowicz i wyjaśnił, że hawajską można uznać co najwyżej za wariację na temat pizzy. Pizza jest bowiem określonym daniem, które robi się z określonych produktów. "To tak, jak spaghetti z ketchupem" - dodaje Makłowicz.

Pizza hawajska, czyli ta z ananasem to jeden z wielu rodzajów pizzy, które znalazły się na "czarnej liście" przez związek włoskich rolników Coldiretti. Towarzyszą jej na tej liście również pizza z bananami, curry, karmelem czy mięsem kangura. Walczą więc o to, żeby ich danie narodowe było traktowane z szacunkiem i przygotowywane wg tradycyjnych receptur. Tymczasem na całym świecie pizza jest świetną bazą do przemycenia lokalnych tradycji i smakołyków. Któż z nas nie spotkał się z góralską z oscypkiem, grecką z fetą, czy turecką z kebabem?

No dobrze, ale skoro już mamy Międzynarodowy Dzień Pizzy, to może tę hawajską przygotujemy w domu? Mamy sprawdzone przepisy!

Pizza hawajska - prosty przepis na domową pizzę

Zdjęcie Pizza / 123RF/PICSEL

Składniki na ciasto na pizzę:

7g suchych drożdży

1 łyżeczka cukru

około 250 ml letniej wody

350g mąki pszennej

1 łyżeczka soli

1 łyżka oliwy

Co potrzebujemy, żeby zrobić sos do pizzy?

3-4 pomidory lub puszka krojonych pomidorów

1/2 łyżeczki bazylii

1/2 łyżeczki oregano

1/2 łyżeczki ziół prowansalskich

1 ząbek czosnku

1 łyżeczka cukru

1/2 łyżeczki soli

Dodatki do pizzy hawajskiej:

kilka plasterków szynki

mozzarella, pokrojona w plasterki

1/2 małej czerwonej cebuli, pokrojona w cienkie piórka

kilka łyżek kukurydzy

3 plastry ananasa pokrojone w kostkę

Sposób przygotowania:

Ciasto na pizzę: Drożdże i cukier mieszamy z dwoma łyżkami ciepłej wody i łyżką mąki. Odstawiamy na kilkanaście minut, aż wyrosną. Do większej miski przesiewamy mąkę i sól. Dolewamy oliwę i wyrośnięte drożdże, dodajemy pozostałą wodę. Wyrabiamy na jak najgładsze ciasto. Przenosimy je na stolnicę albo kuchenny blat i dalej wyrabiamy. Kiedy będzie idealnie gładkie przenosimy do miski, przykrywamy ściereczką i odstawiamy do wyrośnięcia. Powinno podwoić swoją objętość. Kiedy wyrośnie, znów krótko je zagniatamy. Rozciągamy je delikatnie w dłoniach i wałkujemy na stolnicy. Idealna grubość pizzy nie powinien być grubszy niż 5-6 milimetrów.

Sos do pizzy: Czosnek przeciskamy przez praskę lub kroimy drobno. Wszystkie składniki łączymy w garnku, zagotowujemy. Zmniejszamy ogień i dusimy sos ok. 20 minut co jakiś czas mieszając. Gotowym pokrywamy spód do pizzy przed wyłożeniem nań składników.

Składanie pizzy: Placek rozkładamy na blaszce lub jeśli mamy na specjalnym kamieniu. Smarujemy sosem, rozkładamy składniki i całość wkładamy do pieca nagrzanego do 200 stopni. Pieczemy ok. 20 minut.

Smacznego!