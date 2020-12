Zimą do alkoholowych drinków i koktajli warto dodawać odrobinę masła

Masło i alkohol? Na pierwszy rzut oka to połączenie wydaje się niedorzeczne. I latem, kiedy w drinkach szukamy ochłody i orzeźwienia, dodawanie do nich odrobiny masła jest absurdalne. Mamy jednak zimę i zamiast ochłody potrzebujemy rozgrzania i otulenia. Dodanie masła do alkoholowych koktajli jest o tej porze roku zabiegiem zaskakująco skutecznym.

Masło jest nieocenionym dodatkiem w kuchni, pozwala uwydatnić smak potraw, nadając im przy tym lekką, kremową teksturę. Podobne zastosowanie może mieć podczas przygotowania rozgrzewających koktajli. Choć jest to ostatnia rzecz, o dodaniu której myślimy, mieszając ze sobą różne trunki, warto pokusić się o drobny kulinarno-barowy eksperyment.

Należy jednak wiedzieć, jak to robić, ponieważ, jak wskazuje w rozmowie z "The Guardian" Michael Butt z firmy Soulshakers, odpowiednie łączenie masła z alkoholowymi napojami nie jest proste. "Masło należy używać w napojach oszczędnie i sprytnie. Uzyskanie równowagi jest trudne, ale efektem jest bogaty w smaku, rozgrzewający i jedwabisty koktajl" - wyjaśnia.

Butt sugeruje rozpoczęcie od klasycznego gorącego rumu z masłem. Żeby zrobić taki koktajl, trzeba połączyć ze sobą 60 ml rumu, 20 ml syropu cukrowego, pół łyżeczki masła i 100 ml gorącego soku jabłkowego. Można też dodać trochę startej skórki cytrynowej i gałki muszkatołowej, dzięki temu napój będzie jeszcze bardziej rozgrzewał. Z tego koktajlu można też wyłączyć rum i zrobić rozgrzewający napój bezalkoholowy, a do całej mieszanki warto dodać laskę cynamonu.

Ekspert podzielił się również przepisem na grzane wino, które serwował jego ojciec. To mieszanka, na którą składają się: butelka bordeaux lub cabernet sauvignon, 250 ml porto ruby, 250 ml wody, 125 ml koniaku, 125 g cukru pudru, 2 laski cynamonu, odrobina startej gałki muszkatołowej, jedna pomarańcza pokrojona w plasterki; półtorej cytryny pokrojonej w plasterki i 50g masła.



"Delikatnie podgrzej wszystkie składniki w rondelku, jednak nie pozwól im się zagotować. Następnie zaserwuj tę ten świąteczny napój swoim gościom" - zachęca Butt.

Dodatek masła sprawdza się w jeszcze jednym zimowym klasyku - grzanym piwie. Kilka lat temu uznany szef kuchni Heston Blumenthal zmodyfikował recepturę na grzane piwo. Według jego zaleceń w rondlu podgrzewamy litr piwa, dodajemy łyżeczkę mielonego imbiru, goździki i 3/4 łyżeczki mielonej gałki muszkatołowej. W osobnej misce ubijamy ręcznie 120 gram drobnego cukru z pięcioma żółtkami, aż powstanie masa o lekkiej, kremowej konsystencji. Masę dodajemy powoli do piwa i podgrzewamy, aż całość lekko zgęstnieje. Po zdjęciu z ognia dodajemy do napoju 20 gramów masła.



