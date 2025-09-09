Kolorowy pomysł na szkolny lunch dla najmłodszych

Wiadomo, dzieci jedzą oczami - więc im bardziej kolorowo i ciekawie, tym lepiej. Idealnym patentem na ekspresowy szkolny lunch jest tortilla, którą można przygotować na milion sposobów. Prosto z lodówki czy podgrzaną w airfryerze - zawsze znika w mgnieniu oka. Najfajniejsze jest to, że wcale nie trzeba biegać po sklepie, a wystarczy ogarnąć, co akurat siedzi w lodówce. Kolorowe warzywa typu papryka, ogórek czy pomidory robią robotę, a do tego serek śmietankowy, ser pleśniowy, winogrona, orzechy czy plasterki wędliny i gotowe! Oto jeden z prostych przepisów, który sprawi, że lunch box stanie się hitem szkoły.

Składniki (na 1 lunch box):

2 pełnoziarniste tortille,

2-4 łyżki serka śmietankowego (np. typu Philadelphia),

2 plasterki wędzonego indyka lub kurczaka,

4 liście sałaty,

1/2 czerwonej papryki (pokrojonej w cienkie paski),

kawałek ogórka świeżego,

1/2 pomidora.

Przygotowanie:

Tortillę posmaruj serkiem, ułóż na niej sałatę, mięso i warzywa. Zwiń ciasno w rulon, a następnie pokrój na 4-5 kawałków. Ułóż w pudełku, dodaj garść winogron i kilka orzechów włoskich.

Wrapy są proste i szybkie w przygotowniu Canva Pro INTERIA.PL

Posiłek dla dziecka w 15 minut

Mini makaronowa sałatka to prawdziwy hit w szkolnym lunch boxie. Jest szybka, kolorowa i sycąca. Bazę stanowią kokardki, penne lub inny ulubiony makaron. Klasyczna wersja łączy kawałki sera feta, soczyste pomidorki koktajlowe i oliwki, a całość warto skropić odrobiną oliwy z oliwek lub delikatnym jogurtowym dressingiem

Jeśli chcemy wprowadzić trochę różnorodności, można eksperymentować z dodatkami takimi jak świeży ogórek, papryka, ser żółty, awokado, mozzarella, pestki słonecznika, orzechy czy suszone pomidory. Miłośnicy i smakosze mięsa polubią warianty z kawałkami kurczaka, tuńczyka albo wędliny. Do lunch boxa dobrze jest też wrzucić słodkie, chrupiące i zdrowe dodatki, takie jak marchewka, jabłka, czy suszone morele. Przygotowując taki posiłek, już nigdy nie usłyszysz: "znowu kanapka?".

Makaronowy zawrót głowy. Ekspresowe danie do szkoły Canva Pro INTERIA.PL

Babeczki w wytrawnym wydaniu, które pokochają dzieci

Domowe muffinki to prawdziwi bohaterowie szkolnego lunch boxa. Są mięciutkie, sycące i gotowe zniknąć szybciej, niż zdążysz powiedzieć "kanapka!". Bazą jest mąka pełnoziarnista, a w środku kryją się kawałki sera, szpinak i plasterki szynki.

Przepis (ok. 6 muffinek):

1 szklanka mąki pełnoziarnistej,

1 łyżeczka proszku do pieczenia,

1 jajko,

½ szklanki mleka,

1 łyżka oliwy,

50 g startego sera żółtego,

50 g podsmażonego szpinaku,

2 plasterki szynki pokrojonej w kostkę

szczypta soli i pieprzu

Przygotowanie:

W jednej misce mieszamy suche składniki, takie jak mąkę i proszek do pieczenia. W drugiej misce łączymy jajko, mleko i olej, a potem wlewamy tę mieszankę do suchych składników, mieszając do połączenia. Dorzucamy ser, szpinak i kawałki szynki, doprawiamy solą i pieprzem, a następnie nakładamy ciasto do foremek. Pieczemy około 20 minut w 180°C.

Po ostudzeniu muffinki pakujemy do lunch boxa razem z jogurtem naturalnym i plasterkami świeżych warzyw.

Babeczki w wersji słonej. Prosty przepis Canva Pro INTERIA.PL

