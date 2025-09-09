Trzy przepisy, które sprawią, że dzieci będą zajadać się w szkole
Rozpoczął się szkolny sezon, a razem z nim codzienna misja: "co dziś wrzucić dziecku do lunch boxa?". Między pracą a domowymi obowiązkami gotowanie potrafi przypominać akrobatykę, a kreatywność czasami odmawia posłuszeństwa. Do tego pociecha patrzy na nas z błyskiem w oku i mówi: "Mamo, tato, kanapki już nudne, a Antek miał wypasione tortille!". Spokojnie, mamy 3 szybkie i proste pomysły na szkolne boxy, którymi dzieciaki będą zajadać się bez końca.
Kolorowy pomysł na szkolny lunch dla najmłodszych
Wiadomo, dzieci jedzą oczami - więc im bardziej kolorowo i ciekawie, tym lepiej. Idealnym patentem na ekspresowy szkolny lunch jest tortilla, którą można przygotować na milion sposobów. Prosto z lodówki czy podgrzaną w airfryerze - zawsze znika w mgnieniu oka. Najfajniejsze jest to, że wcale nie trzeba biegać po sklepie, a wystarczy ogarnąć, co akurat siedzi w lodówce. Kolorowe warzywa typu papryka, ogórek czy pomidory robią robotę, a do tego serek śmietankowy, ser pleśniowy, winogrona, orzechy czy plasterki wędliny i gotowe! Oto jeden z prostych przepisów, który sprawi, że lunch box stanie się hitem szkoły.
Składniki (na 1 lunch box):
- 2 pełnoziarniste tortille,
- 2-4 łyżki serka śmietankowego (np. typu Philadelphia),
- 2 plasterki wędzonego indyka lub kurczaka,
- 4 liście sałaty,
- 1/2 czerwonej papryki (pokrojonej w cienkie paski),
- kawałek ogórka świeżego,
- 1/2 pomidora.
Przygotowanie:
- Tortillę posmaruj serkiem, ułóż na niej sałatę, mięso i warzywa.
- Zwiń ciasno w rulon, a następnie pokrój na 4-5 kawałków.
- Ułóż w pudełku, dodaj garść winogron i kilka orzechów włoskich.
Posiłek dla dziecka w 15 minut
Mini makaronowa sałatka to prawdziwy hit w szkolnym lunch boxie. Jest szybka, kolorowa i sycąca. Bazę stanowią kokardki, penne lub inny ulubiony makaron. Klasyczna wersja łączy kawałki sera feta, soczyste pomidorki koktajlowe i oliwki, a całość warto skropić odrobiną oliwy z oliwek lub delikatnym jogurtowym dressingiem
Jeśli chcemy wprowadzić trochę różnorodności, można eksperymentować z dodatkami takimi jak świeży ogórek, papryka, ser żółty, awokado, mozzarella, pestki słonecznika, orzechy czy suszone pomidory. Miłośnicy i smakosze mięsa polubią warianty z kawałkami kurczaka, tuńczyka albo wędliny. Do lunch boxa dobrze jest też wrzucić słodkie, chrupiące i zdrowe dodatki, takie jak marchewka, jabłka, czy suszone morele. Przygotowując taki posiłek, już nigdy nie usłyszysz: "znowu kanapka?".
Babeczki w wytrawnym wydaniu, które pokochają dzieci
Domowe muffinki to prawdziwi bohaterowie szkolnego lunch boxa. Są mięciutkie, sycące i gotowe zniknąć szybciej, niż zdążysz powiedzieć "kanapka!". Bazą jest mąka pełnoziarnista, a w środku kryją się kawałki sera, szpinak i plasterki szynki.
Przepis (ok. 6 muffinek):
- 1 szklanka mąki pełnoziarnistej,
- 1 łyżeczka proszku do pieczenia,
- 1 jajko,
- ½ szklanki mleka,
- 1 łyżka oliwy,
- 50 g startego sera żółtego,
- 50 g podsmażonego szpinaku,
- 2 plasterki szynki pokrojonej w kostkę
- szczypta soli i pieprzu
Przygotowanie:
- W jednej misce mieszamy suche składniki, takie jak mąkę i proszek do pieczenia.
- W drugiej misce łączymy jajko, mleko i olej, a potem wlewamy tę mieszankę do suchych składników, mieszając do połączenia.
- Dorzucamy ser, szpinak i kawałki szynki, doprawiamy solą i pieprzem, a następnie nakładamy ciasto do foremek.
- Pieczemy około 20 minut w 180°C.
Po ostudzeniu muffinki pakujemy do lunch boxa razem z jogurtem naturalnym i plasterkami świeżych warzyw.
