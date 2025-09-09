Co przyniesie środa, 10 września? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na środę dla Barana

Karta 10 Kielichów

W relacjach prywatnych możesz stoczyć walkę o czyjąś uwagę lub wręcz uczucie. Jeśli faworyzowanie od dawna jest bolesnym tematem, to teraz znajdzie się pewnie okazja, by poruszyć go bez ogródek. Staraj się spotykać z ludźmi, którzy stronią od dramatów, nie dają posłuchu plotkom. W finansach możesz zdobyć pieniądze na rodzinnym biznesie, odzyskać rodową własność.

Horoskop tarotowy na środę dla Byka

Karta Kochankowie

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą, która nie potrafi podjąć decyzji. Każdy wybór oznacza możliwości, ale i ograniczenia, zaś otwarcie jednych drzwi może zamknąć jakieś inne. Niektórzy nie mogą znieść tej myśli i tkwią całe lata w rozkroku, nie posuwając się do przodu. W finansach pokaż, że zależy ci bardziej niż twojej konkurencji.

Horoskop tarotowy na środę dla Bliźniąt

Karta Sąd Ostateczny

W relacjach prywatnych możesz zmierzyć się z problemem, którego rozwiązanie nie będzie do końca w twoich możliwościach. Każdy z nas musi się czasem poddać sile wyższej - obojętnie, czy nazwiemy ją bogiem, naturą, czy losem. Wyjdziesz z tego doświadczenia jako człowiek bogatszy i dojrzalszy. W finansach możliwa jest ścisła współpraca z rodziną.

Horoskop tarotowy na środę dla Raka

Karta 5 Buław

W relacjach prywatnych możesz poukładać sobie z kimś sporne tematy, wyjaśnić nieporozumienie, nadać działaniom kierunek. Masz naturalne predyspozycje do bycia liderem. Wykorzystaj je w pełni albo pozwól przejąć pałeczkę komuś innemu. Nie stój w rozkroku. W finansach nie walcz z kimś, kto jest ewidentnie silniejszy od siebie. Zaakceptuj odpowiedzialność.

Horoskop tarotowy na środę dla Lwa

Karta Król Mieczy

W kontaktach prywatnych możesz mieć do czynienia z człowiekiem, któremu trudno okazywać uczucia. Być może potrafi oczarować innych na pierwszym spotkaniu, ale we dwoje zaczyna się krępować. Niektórzy celują w salonowych gierkach, a mają problemy w kontaktach opartych na emocjonalnej prawdzie. W finansach możesz mieć kontakt z manipulatorem.

Horoskop tarotowy na środę dla Panny

Karta Królowa Kielichów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą sympatyczną i życzliwą. Jest ona jednocześnie bardzo wrażliwa na własnym punkcie. Jeśli zranisz jej delikatne ego, możesz zobaczyć drugie, mniej przyjemne oblicze. W kontaktach należy zachować najwyższy takt. W finansach możesz mieć dobrą rozmowę z urzędniczką lub z wolontariuszką.

Horoskop tarotowy na środę dla Wagi

Karta 3 Buław

W życiu prywatnym uważaj na nieuczciwych ludzi. Ktoś, kto podaje się za przyjaciela, może grać na dwa fronty. Zaakceptuj, że pewne znajomości nie trwają długo. Gdy spełnią swoją rolę, przemijają po cichu albo i z wielkim hukiem. Twoje plany na rozwój mogą wejść w kolizję z życiem uczuciowym. W finansach możliwa będzie nowa umowa, podróż zawodowa, zmiana pracy.

Horoskop tarotowy na środę dla Skorpiona

Karta Eremita

W relacjach prywatnych kieruj się własnym rozumem, nie idź ślepo za cudzymi wskazaniami. Jeśli dostaniesz jakąś wersję zdarzeń, przemyśl ją dobrze, zadaj parę pytań. Postaraj się zachować neutralność. Nie musisz brać udziału w każdej sprzeczce ani wybierać stron. W finansach możliwa będzie posada, którą zdobędziesz na dłużej, możliwość odłożenia pieniędzy na emeryturę.

Horoskop tarotowy na środę dla Strzelca

Karta 8 Kielichów

W relacjach prywatnych wymagana może być zmiana podejścia, wdrożenie nowych metod, wyznaczenie innego celu. Jeśli masz wrażenie, że kręcisz się w kółko, musisz stworzyć inną konfigurację lub całkowicie wycofać się z pewnych związków. Pokaż, że nie rzucasz słów na wiatr. W finansach stwórz sobie warunki, które pozwolą ci w każdej chwili odejść.

Horoskop tarotowy na środę dla Koziorożca

Karta 6 Kielichów

W relacjach prywatnych uważaj na nostalgię. Ktoś spotkany po latach może okazać się zupełnie innym człowiekiem. Nie ma co wymagać totalnej lojalności wyłącznie przez wzgląd na stare, dobre czasy. U niektórych obowiązuje zasada, że co z oczu, to z serca. W finansach możesz zarobić, sprzedając pamiątki lub handlując rodowymi dobrami, spadkiem.

Horoskop tarotowy na środę dla Wodnika

Karta 9 Denarów

W relacjach osobistych możesz kogoś onieśmielać. Wiele osób bardzo się Tobą interesuje, ale mogą bać się podejść. Od Ciebie zależy, czy zechcesz nieco opuścić gardę, czy też rzucić wyzwanie, które podejmą wyłącznie najodważniejsi i najbardziej zdeterminowani. W żadnej z tych postaw nie ma niczego złego. W finansach możesz zarobić, handlując luksusowymi przedmiotami.

Horoskop tarotowy na środę dla Ryb

Karta 3 Kielichów

W relacjach prywatnych możesz zakończyć jakiś przewlekły problem. Długi projekt doczeka się szczęśliwego zakończenia. W grę będą wchodziły aktywności, po których zyskasz nowych znajomych lub nawet oddanych przyjaciół. Związki z ludźmi to znacznie lepszy kapitał niż sam pieniądz. W finansach możesz podpisać porozumienie trójstronne, poświadczenie umowy.

