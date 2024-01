Sycące i rozgrzewające dania to doskonała opcja, gdy za oknami mroźno. Ziemniaki posiadają wiele witamin i składników odżywczych, więc jedzone w rozsądnych ilościach z całą pewnością będą korzystnie wpływać na nasze zdrowie. Dzisiaj zaproponuję zarówno przystawki, dania główne, jak i zupę ziemniaczaną z czosnkiem.

Zupa ziemniaczana z czosnkiem - przepis Ewy Wachowicz

Zupa ziemniaczana z czosnkiem - przepis Ewy Wachowicz

Składniki:

2 główki czosnku polskiego

1 cebula

4 ziemniaki

600 ml bulionu drobiowego

natka pietruszki

oliwa z oliwek

Opis przygotowania:

Piekarnik rozgrzać do 200 st. C. Z obu główek czosnku odciąć ogonki, do środka nalać oliwę (po 1 łyżce), zawinąć w folię aluminiową i piec przez około 40 minut. Na rozgrzaną patelnię wlać łyżeczkę oliwy i dorzucić pokrojona cebulę. Zeszklić na małym ogniu. Do cebuli wycisnąć upieczony czosnek. Ziemniaki obrać i pokroić w kostkę. Wrzucić na patelnię z cebulą i czosnkiem, i smażyć na wolnym ogniu pod przykryciem, co jakiś czas dolewając bulion (w sumie około 400 ml). Pod koniec gotowania, czyli po upływie około 25 minut, doprawić świeżo zmielonym pieprzem. Zdjąć z gazu i trzymać jeszcze przez 5 minut pod przykryciem, by składniki ładnie "doszły", a aromaty się połączyły. Zmiksować, dolewając pozostałą część bulionu (około 200 ml). Gdy zupa uzyska konsystencję kremu, przelać na talerz, posypać świeżo posiekaną natką pietruszki. Podawać z grzankami. Można też posypać usmażonym na oliwie posiekanym czosnkiem.

Babka ziemniaczana Ewy Wachowicz

Babka ziemniaczana Ewy Wachowicz

Składniki:

2 kg ziemniaków

350 g boczku wędzonego

1 cebula

3 jajka

150 g śliwek

4 ząbki czosnku

świeży tymianek

sól

pieprz

plastry boczku do wyklejenia foremki

Opis przygotowania:

Boczek pokroić w kostkę i usmażyć na patelni. Gdy powstaną skwarki, dorzucić posiekaną cebulę, wymieszać. Ziemniaki obrać i zetrzeć na tarce. Nadmiar wody odlać. Do masy dodać roztrzepane jajka, przecisnąć czosnek, dorzucić śliwki. Dodać boczek z cebulą i dokładnie wymieszać. Przyprawić tymiankiem, solą i pieprzem. Przełożyć do formy na babkę, wyklejonej plastrami boczku. Upiec w piekarniku, w temp. 200 st. C.

Ziemniaki w karmelu - przepis Ewy Wachowicz

Ziemniaki w karmelu

Składniki:

kilka małych ziemniaków

cukier

Opis przygotowania:

Możliwie jak najmniejsze ziemniaki ugotować w mundurkach (w osolonym wrzątku), wystudzić i obrać ze skóry. Cukier wsypać do garnka, podgrzać. Gdy zrobi się karmel, obtoczyć w nim ziemniaczki (powinna powstać chrupiąca skórka).

Rösti – przepis Ewy Wachowicz na szwajcarski placek ziemniaczany

Rösti – przepis Ewy Wachowicz na szwajcarski placek ziemniaczany

Składniki:

700 g ziemniaków

50 g masła

sól

pieprz

smalec gęsi do smażenia

pomidorki do podania

Rösti - opis przygotowania:

Ziemniaki obrać, zetrzeć na tarce jarzynowej, posolić, wymieszać i odstawić na chwilę. Następnie odcisnąć z nadmiaru wody, np. na sitku. Przełożyć do miski. Przyprawić świeżo zmielonym pieprzem i wymieszać z roztopionym masłem. Na patelni z odpinaną lub metalową rączką rozgrzać gęsi smalec. Nałożyć starte ziemniaki(patelnia powinna mieć średnicę 18-20 cm). Wyrównać i na małym ogniu smażyć przez ok.20 minut. Następnie obrócić na drugą stronę i smażyć przez kolejne 20 minut. Po usmażeniu, patelnię z plackiem wstawić na ok. 10 minut do piekarnika rozgrzanego do 180 st. C.

Ziemniaki w boczku z sosem czosnkowym

Ziemniaki w boczku z sosem czosnkowym

Składniki:

10 średniej wielkości ziemniaków

20 dag boczku

sól

1 łyżka majeranku

SOS CZOSNKOWY:

1 szklanka jogurtu naturalnego

2 łyżki majonezu

3 ząbki czosnku

natka pietruszki

sól

Opis przygotowania:

Ziemniaki podgotować w mundurkach. Wystudzić i obrać ze skórki. Ułożyć na desce, przyprawić solą i roztartym w dłoniach majerankiem. Owinąć plastrami boczku i ułożyć w naczyniu żaroodpornym. Piec przez 30 minut w temp. 200 st. C. Wraz z ziemniakami można też upiec czosnek (całą główkę) i podawać jako "smarowidło" do kartofli. Przygotować sos. Do jogurtu dodać majonez oraz przeciśnięty przez praskę czosnek. Dorzucić garść posiekanej natki pietruszki. Posolić i wymieszać. Udekorować gałązką pietruszki.