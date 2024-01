Te ostatnie, według legendy, powstały zupełnie przez przypadek. Niedoświadczony cukiernik miał wrzucić omyłkowo do rozgrzanego oleju wąski pasek ciasta na pączki, który szybko zwinął się w kokardkę. Po wyłowieniu i posypaniu go cukrem pudrem okazało się, że smakuje wyśmienicie.

Do przygotowania chrustów z przepisu Ewy Wachowicz potrzebować będziemy:

400 g mąki 8 żółtek 4 jaja 4 łyżki cukru pudru 2 łyżki roztopionego masła 1 kieliszek spirytusu 1 łyżkę mleka mąkę do podsypania cukier puder z cynamonem do posypania

Na początku przesiewamy mąkę. Kolejno dodajemy do niej jajka. "Do mojego chruściku dodaję 4 jajka i aż 8 żółtek" - instruuje Ewa Wachowicz, prawdziwy autorytet kulinarny. Nie martwmy się ewentualnym zmarnowaniem białka. Z powodzeniem wykorzystamy je kolejno do przygotowania bezy, którą ze smakiem zjedzą domownicy.