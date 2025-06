1. Przygotuj rozczyn.

Do miseczki wkrusz drożdże, dodaj łyżkę cukru, 2 łyżki mąki i kilka łyżek ciepłego (nie gorącego!) mleka. Wymieszaj i odstaw na 10-15 minut, aż zacznie rosnąć i bąbelkować.

2. Zrób ciasto.

Do dużej miski wsyp mąkę, dodaj sól, cukier, jajko, żółtko, wanilię i wyrośnięty rozczyn. Wlej resztę mleka i zacznij wyrabiać. Na koniec dodaj masło. Ciasto wyrabiaj ok. 10 minut - powinno być elastyczne i odklejać się od ręki. Przykryj ściereczką i zostaw do wyrośnięcia na 1-1,5 godziny.

3. W międzyczasie przygotuj nadzienie.

Jagody delikatnie wymieszaj z cukrem i mąką ziemniaczaną. Mąka wchłonie część soku, dzięki czemu nadzienie nie wypłynie podczas pieczenia.

4. Zrób kruszonkę.

Wymieszaj palcami zimne masło z cukrem i mąką - do uzyskania sypkiej, grudkowatej konsystencji. Schowaj do lodówki.

5. Formowanie jagodzianek.

Wyrośnięte ciasto podziel na 12 części. Każdą rozwałkuj na placek, nałóż łyżkę jagód i dokładnie zlep jak pieroga, formując bułeczkę. Układaj łączeniem do dołu na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia.

6. Drugie wyrastanie.

Przykryj bułeczki i zostaw na 20-30 minut, aż lekko podrosną.

7. Pieczenie.

Posmaruj jagodzianki roztrzepanym jajkiem lub mlekiem i posyp kruszonką. Piecz w 180°C (góra-dół) przez 20-25 minut, aż będą złociste i pachnące.