Pięknie się prezentuje na talerzach, zaspokoi każdy głód, wspaniale smakuje i jest skarbnicą wartości odżywczych. Co równie ważne, zupę z soczewicy bardzo łatwo przygotować.

Składniki 1 szklanka czerwonej soczewicy

3 pomidory

kawałek selera

1 marchewka

1 pietruszka

1 cebula

1 ząbek czosnku

1 łyżka koncentratu pomidorowego

olej do smażenia

dowolna zielenina

sól, pieprz

2 ziarenka ziela angielskiego

2 listki laurowe

bazylia, oregano, papryka słodka/ostra

1. W czajniku zagotowujemy wodę. Pomidory nacinamy, umieszczamy w garnuszku, sparzamy wrzątkiem. Sparzone, z odchodzącą skórką, zalewamy chłodną wodą, by je wystudzić, po czym je obieramy i kroimy w kostkę usuwając twarde części.



2. Cebulę i ząbek czosnku obieramy, oczyszczamy, rozdrabniamy. W garnku rozgrzewamy 4 łyżki oleju, smażymy oba warzywa do lekkiego zrumienienia. Po tym czasie dodajemy pokrojone pomidory i smażymy wszystko razem kilka minut.



3. Kawałek selera, marchewkę i pietruszkę obieramy, myjemy i ścieramy na dużych oczkach tarki. Dodajemy do smażących się warzyw razem z soczewicą i wlewamy 1,5 l wody, uzupełniamy całość łyżką koncentratu pomidorowego oraz przyprawami (w tym listki laurowe i ziele angielskie), mieszamy. Gotujemy ok. 30-40 min., na talerzu dekorujemy zieleniną.