Strzelec to największy optymista wśród wszystkich znaków zodiaku . Jest bardzo towarzyski, otwarty i bezpośredni, a przy tym wciąż spragniony nowych wrażeń i przygód. Jest też bardzo lubiany, bo jego otwartość i poczucie humoru zjednują mu ludzi i sprawiają, że czują się oni w jego towarzystwie bardzo komfortowo i bezpiecznie.

To największy flirciarz wśród wszystkich znaków zodiaku. Chętnie zaprasza na randki

Strzelec bardzo chętnie poznaje nowe osoby - przychodzi mu to tak naturalnie jak innym znakom zodiaku wstanie rano z łóżka czy wyjście po bułki. Samotny, zamknięty w domu Strzelec? Trudno wyobrazić sobie takie obrazek.

Zodiakalny Strzelec stawia na szczerość i otwarcie przyznaje się do swoich uczuć. Śmiało robi pierwszy krok, odważnie zaprasza na randki i jasno komunikuje swoje potrzeby. Nic dziwnego, to przecież urodzony łowca, który gdy tylko upatrzy sobie miłosną ofiarę, rusza na podbój. I zazwyczaj osiąga swój cel.

Strzelec to zdecydowanie największy flirciarz wśród wszystkich znaków zodiaku. Potrafi uwodzić, a jego wrodzone poczucie humoru sprawia, że trudno mu się oprzeć. On sam zakochuje się niemal " z marszu" i czeka na rozwój wypadków. Jeśli partner spełni jego oczekiwania, zaczyna angażować się w relację. Jeśli uzna, że nic z tego nie będzie, szybko rezygnuje i zaczyna kolejny flirt.

Strzelec przywiązuje sporą wagę do wyglądu partnera lub partnerki, więc najpierw zakochuje się oczami. Sam ma bardzo mocną osobowość, mnóstwo energii, pasji i odwagi, więc nie bez znaczenia jest dla niego wnętrze wybranej osoby. Strzelec docenia inteligencję, poczucie humoru, silną osobowość, odwagę i zamiłowanie do rywalizacji. Ten znak zodiaku bardzo szybko się nudzi i trudno utrzymać go w domu - sprosta temu tylko równie mocna i pewna siebie osoba.