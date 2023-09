W takich zestawieniach twoje dżinsy będą wyglądać bardzo stylowo. Kolory nadadzą im ponadczasowy charakter. Zerknij poniżej i sprawdź, co najlepiej do ciebie pasuje.

Żywa czerwień

Zdjęcie Dżins plus czerwień / 123RF/PICSEL

Jednym z najbardziej dominujących trendów, które można wychwycić z wybiegów pokazów mody na ten sezon jest czerwień, szczególnie ta o odcieniu papryczki chili. Fashionistki na całym świecie pospieszyły do sklepów, by nabyć elementy garderoby właśnie w tym odcieniu. To mocny kolor i wydawać by się mogło, że wyłącznie dla odważnych, ale przecież wszystko zależy od tego, jak go w stylizacji użyjemy. Dla odważnych total look, czyli np. marynarka i spodnie w tym odcieniu, ale dla pań, które chcą tego chili trochę mniej mamy torebki, buty, topy czy okulary przeciwsłoneczne. To wszystko proponujemy połączyć właśnie z klasycznym dżinsem - jego odcień zależy od indywidualnych upodobań, z czerwienią zagra i ciemny granat i przetarty błękit. To zdecydowanie jedno z najmodniejszych zestawień kolorystycznych tego sezonu.

Na zdjęciu poniżej możemy zobaczyć, jak dżins sprawdza się z drugim z najmodniejszych kolorów tego sezonu, czyli z czernią.

Czerń

OK, OK, wiemy, że czerń jest zawsze w modzie, ale niech o zasadności jej obecności w tym zestawieniu świadczą liczby: ten kolor był głównym elementem pokazów mody (w sumie było ponad 4000 całkowicie czarnych stylizacji). Ten dyskretny, mocny i zawsze elegancki odcień jest jednym z najłatwiejszych do połączenia z dżinsami. Co więcej, stworzy świetną stylizację na dzień i na wieczór.

Srebro

Uwagi do stylu: Metaliki przeżywają ważny moment tej jesieni, a szczególnie srebro pojawia się w całym stylu ulicznym - zwłaszcza jeśli chodzi o buty i torby. Błyszczący, połyskujący odcień to łatwy sposób na podniesienie poziomu dżinsów i sprawienie, że dżinsy będą wyglądać elegancko, wypolerowane i gotowe na wieczór.

Zdjęcie Dżinsy i srebrne trampki / 123RF/PICSEL

Niebieski dżins

Tak, w tym sezonie stawiamy na połączenie dżinsu z dżinsem. Mało które zestawienie daje poczucie takiej świeżości. Wybierz koszulę lub marynarkę w dopasowanym odcieniu, a sprawisz, że sylwetka zyska smukłości. Możesz też całkowicie złamać zasady i pobawić się odcieniami dżinsu i jego grubością.

Róż

Wciąż niektóre z mocniejszych odcieni fuksji cieszą się popularnością, ale to delikatny, baletowy róż ucieleśnia "ładny" motyw, który dominuje na wybiegach. Niezależnie od tego, czy wybierzesz bladoróżowy dodatek, uroczy płaszcz, czy jedwabiście satynowy pastelowy top - mój osobisty faworyt - nie ma wątpliwości, że ten kolor będzie pięknie uzupełniał Twój niebieski dżins.

