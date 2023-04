Spis treści: 01 OSA pokazuje, jak nosić białą koszulę

02 Biała koszula na co dzień

03 Biała koszula do pracy

04 Biała koszula na randkę

05 Biała koszula na luzie

06 Biała koszula do opery

OSA pokazuje, jak nosić białą koszulę

Biała koszula to jeden z podstawowych elementów garderoby większości kobiet. Jednak mimo że jest to ubranie uniwersalne, które powinno pasować do wielu stylizacji, część z nas ma problem, aby ją właściwie stylizować. Uporać się z tym pomaga w niedawnym nagraniu OSA - Osobista Stylistka.

OSA to tak naprawdę Monika Jurczyk, stylistka z długoletnim doświadczeniem. Pomaga innym kobietom w zrozumieniu zasad właściwego ubioru, a także, jak sama o sobie pisze, w podnoszeniu pewności siebie. Prowadzi własny blog oraz kanał w serwisie YouTube. W jednym z ostatnich filmików tam zamieszczonych stylistka proponuje pięć sposobów noszenia białej koszuli.

Biała koszula na co dzień

Pierwsza stylizacja to biała bluzka zestawiona z dżinsami, brązowym paskiem i białymi adidasami. Jurczyk podkreśla, że koszule w tym kolorze nie są zarezerwowane tylko do eleganckich outfitów, ale również bardziej sportowych i codziennych. Pokazała też, jak wygląda ta stylizacja z założoną granatową kurtką.

Biała koszula do pracy

Następnie OSA zaprezentowała koszulę w połączeniu z eleganckimi, grafitowymi spodniami i czarnymi balerinkami oraz brązową torbą shoperką. Założyła także ovesizową marynarkę będącą uzupełnieniem garnituru. Taka stylizacja jest bardzo oficjalna i nada się do pracy np. w banku.

Biała koszula na randkę

Pojawiła się również propozycja randkowa. Biała koszula jest w niej dobrana do niebanalnej różowej spódniczki mini z wielką kokardą, małej czarnej torebki i delikatnych sandałków.

Biała koszula na luzie

Jurczyk pokazała następnie bluzkę w zestawieniu z beżowymi szortami z eko skóry, brązowymi kozakami i awangardową torebką we wzory przewiązaną przez ramię. Ekspertka podkreśla, że jest to stylizacja odważna, ale zależy jej na tym, żeby i takie prezentować.

Biała koszula do opery

Ostatnia propozycja to stylizacja galowa do opery czy na elegancką kolację. OSA założyła na ramiona czarną marynarkę, długą spódnicą i szpilki w tym samym kolorze oraz srebrną torebkę. Efektowna jest także ozdoba na szyi z różą.

