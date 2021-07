​Balenciaga oferuje kurtkę, która wygląda jak strój budowlańca. Cena? 14,5 tys. zł!

Balenciaga to jedna z najbardziej uznanych marek modowych świata. Charakterystyczne masywne sneakersy typu "dad shoes" (model Triple S kosztuje ok. 3,8 tys. złotych) z logo tego domu mody ma w swojej szafie każda modowa influencerka, a także spore grono gwiazd, m.in. Anna Lewandowska, Małgorzata Rozenek-Majdan, Joanna Horodyńska czy Julia Wieniawa. Równie wielką furorę zrobiła w ubiegłych sezonach kultowa trójkątna torebka Balenciagi, czyli model "Triangle Duffle". Za to cacko trzeba zapłacić aż 1330 funtów, czyli około 6,5 tys. złotych.

Jednak w kolekcjach Balenciagi zdarzają się także projekty, które budzą mieszane uczucia. Ewidentny brak zachwytu, a wręcz zakłopotanie, wywołała ostatnio męska kurtka, która znajduje się wśród nowości słynnego domu mody. Krojem do złudzenia przypomina bowiem element stroju ekipy budowlanej - odblaskowy seledynowy kolor na górze parki i granatowy dół niemal jeden do jednego odwzorowują kurtki ochronne operatorów koparek czy dźwigów pracujących przy budowie dróg oraz nowych bloków.

Jednak to nie sam fason, a cena kurtki zwala z nóg - jest dostępna za 2890 funtów, czyli za ok. 14,5 tysiąca złotych. Styliści Balenciagi na stronie tej marki proponują, by tę kurtkę łączyć z wojskowymi spodniami i metalicznymi botkami ze spiczastym czubkiem. Efekt? Cóż, można powiedzieć, oryginalny. Czy kontrowersyjna parka znajdzie nabywców za tę cenę? Jeśli tacy się znajdą, to jedno jest pewne - będą w niej bezpieczni na drodze, bo widoczni z daleka...

Nie jest to pierwszy projekt Balenciagi, który wprawił w zakłopotanie nawet największych miłośników tej marki. Wiele emocji wywołał także podarty i poprzecierany sweter z dziurami za 1150 funtów (ok. 5,7 tys. zł) czy leginsy i kozaki na obcasie w jednym za ponad 2000 funtów (ok. 10 tys. zł).

