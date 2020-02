​Chcesz być modna tej wiosny? Wzorem gwiazd noś ubrania w kolorze złota

Ten sezon będzie się mienić złotem. Dowodem są liczne kreacje z czerwonych dywanów i wybiegów - od efektownego lśniącego garnituru z pokazu Prady, aż po spektakularną suknię, w której Zoe Kravitz przyszła na galę nagród BAFTA.

Zdjęcie Na gali BAFTA w spektakularnej złotej kreacji zaprezentowała się Zoe Kravitz /Matt Crossick/Press Association /East News

Tej wiosny należy więc śmiało nosić wyraziste złote sukienki i marynarki, a stonowane stylizacje uzupełniać o akcesoria w tym kolorze.

Złoto na przestrzeni lat miewało lepsze i gorsze momenty. Ten jednoznacznie kojarzący się z luksusem kolor bywał postrzegany najpierw jako synonim bogactwa, później próżniactwa, a na koniec kiczu, ze względu na wzrost popularności imitującej złoto, taniej i na ogół tandetnej, sztucznej biżuterii. W tym sezonie złoto powraca jednak w glorii i chwale, jako jeden z najmodniejszych odcieni tego sezonu.

Zwiastunem tego powrotu był wrześniowy pokaz wiosennoletniej kolekcji Prady, podczas którego Miuccia Prada posłała na wybieg modelkę ubraną w efektowny garnitur w kolorze lśniącego, jasnego złota. Elegancki i skromny fason kostiumu w połączeniu z ekstrawaganckim, a nawet nieco ostentacyjnym odcieniem, to kombinacja wprost idealna na wiosnę, gdy mamy większą skłonność do eksperymentowania - zwłaszcza z kolorem. I chcemy przykuć uwagę otoczenia.

Zdjęcie Podczas wrześniowego pokazu wiosennoletniej kolekcji, Miuccia Prada posłała na wybieg modelkę ubraną w efektowny garnitur w kolorze lśniącego, jasnego złota / Nick Zonna / Splash News / East News

Od tamtego pokazu minęło zaledwie kilka tygodni i złoto zawładnęło także czerwonymi dywanami. Na gali BAFTA w spektakularnej złotej kreacji zaprezentowała się Zoe Kravitz, którą z miejsca okrzyknięto jedną z najlepiej ubranych gwiazd wieczoru. Na ten efektowny kolor tydzień później postawiła Florence Pugh, która olśniła podczas oscarowego after party w odważnej sukni od Valentino z głębokim dekoltem i rozcięciem u dołu. Gwiazdy udowadniają, że na tzw. wielkie wyjście, najlepszym rozwiązaniem jest złoto.

Jak pokazują wybiegi i czerwone dywany, warto ów metaliczny odcień uwzględnić tej wiosny w swojej garderobie. Wystarczy złota ramoneska, oversize'owa marynarka, mini sukienka lub plisowana spódnica, by dodać wiosennym stylizacjom blasku. Zwolenniczki nieco bardziej zachowawczego podejścia do ubioru, niech zdecydują się na pojedynczy złoty akcent - torebkę, manicure, zegarek lub naszyjnik. Ożywi on nawet najbardziej stonowany strój, będąc jego wyrafinowanym dopełnieniem.

