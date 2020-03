​Co się dzieje z kreacjami gwiazd z czerwonego dywanu po zakończeniu wielkich gal?

Kosztują dziesiątki tysięcy dolarów, a ich wykonanie zajmuje nieraz setki godzin. Gwiazdy olśniewają w nich na czerwonych dywanach, wywołując zachwyty i kreując trendy w modzie.

Zdjęcie Renee Zellweger podczas tegorocznej gali rozdania Oscarów /Invision/Invision/East News /East News

W większości przypadków nie są one jednak własnością noszących je celebrytek. Choć zdarza się, że projektant postanowi inaczej.

Bywają obiektem pożądania i przedmiotem ożywionych dyskusji w mediach. Zdarza się, że wyznaczają trendy, zapewniając noszącym je gwiazdom rozgłos i uznanie modowych krytyków. Kreacje z czerwonych dywanów budzą zwykle ogromne emocje. Uwielbiamy przyglądać się kunsztownym, zaprojektowanym przez najbardziej utalentowanych designerów strojom, które gwiazdy z dumą prezentują podczas uroczystych gali i ceremonii. Pozostaje jednak pytanie, co dzieje się z tymi wszystkimi zjawiskowymi sukniami, gdy gasną światła reflektorów?

Hollywoodzcy styliści zgodni są w jednej kwestii: impreza z udziałem celebrytów i wszelkiej maści sław to dla projektanta doskonała okazja do tego, by wypromować swoją markę i zapewnić jej globalną ekspozycję. Nic bowiem tak nie przyciąga odbiorców, jak nazwisko znanej aktorki, wokalistki czy modelki, która staje się na moment żywą reklamą produktu, jakim jest prezentowany przez nią strój. Gdy tylko więc ogłaszane są nominacje do prestiżowych nagród - takich jak Złote Globy, BAFTA czy Oscary - w pracowniach projektantów rozpoczynają się intensywne przygotowania. Powstają wówczas pierwsze szkice kreacji - koniecznie z myślą o gwieździe, która miałaby ją założyć.

Reklama, jaką jest zaprezentowanie na czerwonym dywanie swojego projektu, bywa dla designerów bardzo kosztowna. Gdy w grę wchodzą nazwiska z pierwszych stron gazet, płacą oni gwiazdom za założenie ich kreacji. I to niemało. Choć stawki owiane są tajemnicą, według nieoficjalnych źródeł, sięgają nawet 130 tys. dolarów. Najczęstszą formą współpracy między projektantem a nieco mniej rozchwytywaną gwiazdą, jest tymczasem wypożyczenie kreacji. Podczas gdy autor sukni czy garnituru otrzymuje darmową reklamę swojej marki, celebrytka bryluje na salonach w kunsztownym i drogim stroju. Zyskują więc obie strony.