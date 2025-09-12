Cierpliwość do storczyków popłaca

Storczyki w naszych domach pojawiają się zazwyczaj w pełnym rozkwicie, kwiaty wdzięczą się na łodygach i wtedy rozpoczyna się największa fascynacja rośliną. Niestety, zazwyczaj kończy się wraz z przekwitaniem i zrezygnowani zaprzestajemy uprawy. Pamiętajmy, storczyki - o ile mają odpowiednie warunki - zawkitną w naszych domach ponownie, ale trzeba pamiętać o jednym: nic nie dzieje się natychmiast, a cierpliwość popłaca.

Dopiero wtedy, kiedy storczyk nie zakwitł przez rok, powinna nam zapalić się lampka ostrzegawcza. Czasami wystarczy sama, delikatna zmiana warunków, w których rośnie storczyk, a nieraz niezbędne są domowe specyfiki, które szybko pobudzą roślinę do wzrostu i wytworzenia kwiatów.

Optymalne warunki dla storczyka

Warunki dla storczyka w domu? Nietrudno je spełnić 123RF/PICSEL

Storczyki - wbrew obiegowej opinii - nie są wymagające, ponieważ nie potrzebują tak naprawdę wiele, aby rosły zdrowo. Co im potrzeba? Jasnego miejsca z rozproszonym światłem. Ustawianie na parapecie jest możliwe, ale wyłącznie od strony wschodniej lub północnej.

Dodatkowe ważne jest nawadnianie: liście w sezonie wegetacyjnym mogą być często zraszane (warto je również codziennie przecierać z kurzu). Podlewanie warto zarządzać w stałych odstępach czasu, np. co dwa tygodnie. Można również sprawdzać stan korzeni znajdujących się w osłonce. Kiedy stają się jasne, to czytelny znak, że storczyk potrzebuje wody.

A jak podlewać storczyka? Unikajmy tradycyjnego dozowania wody do doniczki, ponieważ wtedy łatwo go przelać, co sprawia, że może zgnić. Lepiej wybrać sprawdzoną metodę nawadniania: dużą miskę wystarczy wypełnić odstaną wodą, włożyć do niej doniczkę z rośliną i poczekać 30 minut. Później storczyka odstawić i poczekać, aż nadmiar wody odpłynie i umieścić w stałym miejscu.

Odżywki dla storczyków. Po nich na pewno odbije

Nawozy do storczyków można przygotować w domu 123RF/PICSEL

Storczyk - mimo naszych starań i chęci - nie chce kwitnąć? Zapewne potrzebują dawki nawozów, które wzmocnią kondycję rośliny, a także ułatwią tworzenie nowych pędów oraz pąków kwiatowych. W sklepach ogrodniczych można znaleźć szeroki asortyment preparatów do storczyków: w płynie, jako pałeczki albo dozowane w ampułkach.

Oprócz nich istnieje silna reprezentacja domowych nawozów do storczyków, których skuteczność nie jest kwestionowana. Warto z nimi się zapoznać i stosować regularnie.

Banan - skórka owocu to doskonałe źródło potasu, który dla roślin jest życiodajny. Skórkę z jednego banana umieszczamy w litrowym słoiku i zalewamy wodą, zakręcamy i odstawiamy na dwa dni.

Woda ryżowa - jeśli przygotowujemy ryż w woreczku na obiad, warto go ugotować bez dodatku soli. Dlaczego? Ponieważ uzyskana po wyjęciu ziaren woda to doskonały nawóz pełen skrobi i azotu dla roślin.

Czarna herbata - wystarczy przygotować niesłodzony czarny napar. 100 ml rozpuszczone w litrze wody będą odpowiednie dla storczyka.

Sok z cytryny - już kilka kropel płynu zmieni właściwości wody. Dzięki niej korzenie lepiej będą wchłaniać substancje odżywcze.

"Nomada": Lotniskowe procedury. Jedno słowo może kosztować cię podróż INTERIA.PL