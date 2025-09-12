Na co pomaga picie cynamonu?

Woda z cynamonem potrafi wiele - a wprowadzając ją do codziennej diety, pierwsze efekty można zauważyć już po kilku tygodniach. Warunkiem jest jednak regularność i systematyczność. Nie wystarczy więc wypić jednej szklanki napoju na tydzień. Specjaliści zalecają, by pić jedną dziennie - najlepiej na czczo z samego rana, maksymalnie wykorzystując wówczas jej właściwości wspomagające metabolizm i detoksykację organizmu.

Woda cynamonowa, za sprawą swoich termogenicznych właściwości, znacznie przyspiesza metabolizm - rozgrzewając działo, a dzięki temu sprawiając, że organizm szybciej trawi zjedzony pokarm.

Napój hamuje też apetyt, pomagając zapobiegać nagłym skokom cukru, które mogą prowadzić do zmęczenia i zachcianek na niezdrowe przekąski.

Co ważne, woda z cynamonem nie ma kalorii - ma za to przyjemny, korzenny smak, który może rozbudzić zmysły. To jednak dopiero początek tego, co potrafi.

Kiedy pić wodę z cynamonem? Wprowadź do codziennej diety

Cynamon jest jedną z tych przypraw, które wyróżniają się niezwykle obfitą zawartością przeciwutleniaczy. Woda cynamonowa może więc zwiększyć zdolność organizmu do zwalczania wolnych rodników, zapewniając zdrowie i chroniąc przed chorobami. Zadziała przy tym przeciwstarzeniowo i przeciwzapalnie.

Wspomoże także zdrowie serca. Cynamon w swoim składzie zawiera bowiem zdrowe związki, które zmniejszają stan zapalny i podnoszą poziom dobrego cholesterolu. Może też obniżyć ciśnienie krwi.

Woda cynamonowa zbawiennie zadziała też na kondycję skóry. Może bowiem zwalczać objawy starzenia się (jak wskazują badania, cynamon może bowiem promować tworzenie kolagenu i zwiększać elastyczność oraz nawilżenie skóry), a także zmniejszać trądzik. Badania probówkowe wskazują, że zawarte w przyprawie ekstrakty są w stanie rozprawić się z bakteriami odpowiedzialnymi za wypryski.

Cynamon, podobnie jak imbir, jest jednak przede wszystkim naturalnym środkiem wzmacniającym i przeciwbólowym. Polecany jest więc szczególnie w okresach, kiedy nasza odporność zostaje wystawiona na próbę.

Jak przygotować wodę z cynamonem do picia? Przepis jest banalny

Po wodę z cynamonem powinien sięgnąć każdy, kto chce zadbać o swoje zdrowie. "Napój bogów" polecany jest jednak szczególnie tym, którzy borykają się z problemami trawiennymi, wahaniami poziomu cukru we krwi, nadmiernym apetytem czy obniżoną odpornością.

By przygotować zdrowotny napój, wystarczy jedynie zmieszać ze sobą dwa składniki. Potrzebować będziesz:

4 laski cynamonu,

dzbanek wody.

Laski cynamonu wrzuć do dzbanka z wodą i zostaw na noc. Następnego dnia napój będzie już gotowy. Możesz połączyć go dodatkowo z plastrami jabłka lub gruszki, a kolejno cieszyć się jego smakiem (a potem także zdrowotnym działaniem).

