Jesień to czas kulinarnych eksperymentów, w których główną rolę grają między innymi dynie. Z tych smacznych i zdrowych warzyw zrobisz nie tylko wyśmienitą zupę krem, ale również doskonałe desery. Strzałem w dziesiątkę będzie aksamitny, wprost rozpływający się w ustach sernik z orzechową nutą. Jak go zrobić? Przepis jest naprawdę bardzo prosty, a składniki łatwo dostępne. To ciasto jest wprost idealne do kawy czy herbaty jesienną porą.

Spis treści:

  1. Dlaczego warto zrobić sernik dyniowy?
  2. Dyniowy sernik - przepis

Dlaczego warto zrobić sernik dyniowy?

Dynie to warzywa idealnie nadające się do deserów, a uwagi na ich słodkawy posmak. Ciasta z ich dodatkiem zyskują niepowtarzalny smak i aromat - szczególnie jeśli przyprawisz je cynamonem czy kardamonem. Szczególnie łatwym w przygotowaniu jesiennym deserem jest m.in. sernik dyniowy.

Jest niezwykle delikatny, aksamitny i posmakuje nawet tym, którzy za dyniami niespecjalnie przepadają. Dzięki dodatkowi orzechów i korzennych herbatników z pewnością stanie jest jednym z twoich ulubionych słodkości. Jak zatem przygotować doskonały dyniowy sernik? Przedstawiamy przepis krok po kroku.

Dyniowy sernik - przepis

Składniki

  • 200 g herbatników korzennyc
  • 50 g orzechów włoskich lub innych (mogą być np. laskowe, pekan)
  • 100 g masła
  • 500 ml purée z dyni
  • 800 g białego sera
  • 250 g serka mascarpone
  • 5 jajek
  • 4 łyżki mąki kukurydzianej
  • 2 łyżki płynnego miodu
  • 1 niepełna szklanka cukru pudru
  • 2 łyżeczki cynamonu
  • 1 łyżka ekstraktu waniliowego
Gęste puree z dyni znajdujące się w szklanym pojemniku blendera, o intensywnie pomarańczowej barwie, z wyraźnym nożem urządzenia pośrodku.
Aby wykonać dyniowe puree, upiecz warzywo najpierw w piekarniku, a potem zblenduj 123RF/PICSEL

Sposób przygotowania:

  1. Puree dyniowe: małą dynię (np. hokkaido) pokrój na mniejsze kawałki i obierz ze skórki, usuń pestki i wyłóż na blaszkę, wstaw do nagrzanego na 200 st. C piekarnika. Piecz do miękkości około 30 minut.
  2. Po ostudzeniu dynię zmiksuj blenderem.
  3. Ciasteczka korzenne oraz i orzechy dokładnie zmiksuj. Dodaj do nich roztopione masło. Wszystko razem wymieszaj i przełóż do natłuszczonej masłem foremki, dociskając łyżką do dna.
  4. Twaróg zmiel lub zblenduj, a następnie wymieszaj z pozostałymi składnikami. Sernikową masę wylej na spód z ciasteczek i wstaw do nagrzanego na 180 st. C piekarnika.
  5. Sernik dyniowy piecz przez około godzinę.
  6. Ostudź przy uchylonych drzwiczkach piekarnika.
  7. Po całkowitym ostudzeniu umieść sernik w lodówce najlepiej na całą noc.

Smacznego!

