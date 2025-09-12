Ten sernik jest idealnym deserem na jesień. Aksamitny i doskonały w smaku
Jesień to czas kulinarnych eksperymentów, w których główną rolę grają między innymi dynie. Z tych smacznych i zdrowych warzyw zrobisz nie tylko wyśmienitą zupę krem, ale również doskonałe desery. Strzałem w dziesiątkę będzie aksamitny, wprost rozpływający się w ustach sernik z orzechową nutą. Jak go zrobić? Przepis jest naprawdę bardzo prosty, a składniki łatwo dostępne. To ciasto jest wprost idealne do kawy czy herbaty jesienną porą.
Dlaczego warto zrobić sernik dyniowy?
Dynie to warzywa idealnie nadające się do deserów, a uwagi na ich słodkawy posmak. Ciasta z ich dodatkiem zyskują niepowtarzalny smak i aromat - szczególnie jeśli przyprawisz je cynamonem czy kardamonem. Szczególnie łatwym w przygotowaniu jesiennym deserem jest m.in. sernik dyniowy.
Jest niezwykle delikatny, aksamitny i posmakuje nawet tym, którzy za dyniami niespecjalnie przepadają. Dzięki dodatkowi orzechów i korzennych herbatników z pewnością stanie jest jednym z twoich ulubionych słodkości. Jak zatem przygotować doskonały dyniowy sernik? Przedstawiamy przepis krok po kroku.
Dyniowy sernik - przepis
Składniki
- 200 g herbatników korzennyc
- 50 g orzechów włoskich lub innych (mogą być np. laskowe, pekan)
- 100 g masła
- 500 ml purée z dyni
- 800 g białego sera
- 250 g serka mascarpone
- 5 jajek
- 4 łyżki mąki kukurydzianej
- 2 łyżki płynnego miodu
- 1 niepełna szklanka cukru pudru
- 2 łyżeczki cynamonu
- 1 łyżka ekstraktu waniliowego
Sposób przygotowania:
- Puree dyniowe: małą dynię (np. hokkaido) pokrój na mniejsze kawałki i obierz ze skórki, usuń pestki i wyłóż na blaszkę, wstaw do nagrzanego na 200 st. C piekarnika. Piecz do miękkości około 30 minut.
- Po ostudzeniu dynię zmiksuj blenderem.
- Ciasteczka korzenne oraz i orzechy dokładnie zmiksuj. Dodaj do nich roztopione masło. Wszystko razem wymieszaj i przełóż do natłuszczonej masłem foremki, dociskając łyżką do dna.
- Twaróg zmiel lub zblenduj, a następnie wymieszaj z pozostałymi składnikami. Sernikową masę wylej na spód z ciasteczek i wstaw do nagrzanego na 180 st. C piekarnika.
- Sernik dyniowy piecz przez około godzinę.
- Ostudź przy uchylonych drzwiczkach piekarnika.
- Po całkowitym ostudzeniu umieść sernik w lodówce najlepiej na całą noc.
Smacznego!