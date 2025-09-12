Ten sernik jest idealnym deserem na jesień. Aksamitny i doskonały w smaku

Oprac.: InteriaKobieta Redakcja

Jesień to czas kulinarnych eksperymentów, w których główną rolę grają między innymi dynie. Z tych smacznych i zdrowych warzyw zrobisz nie tylko wyśmienitą zupę krem, ale również doskonałe desery. Strzałem w dziesiątkę będzie aksamitny, wprost rozpływający się w ustach sernik z orzechową nutą. Jak go zrobić? Przepis jest naprawdę bardzo prosty, a składniki łatwo dostępne. To ciasto jest wprost idealne do kawy czy herbaty jesienną porą.