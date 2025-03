Bezrękawnik wciąż w modzie? Gwiazdy go uwielbiają

Często, gdy temperatura nie jest jeszcze zbyt wysoka i towarzyszą jej deszcz oraz wiatr, zastanawiamy się, co na siebie założyć.

W modzie także będą kamizelki pikowane , o lekko myśliwskim stylu. To moda, którą uwielbia chociażby księżna Kate . Wybiera często kamizelki w odcieniach ciemnej zieleni lub brązu. Takie też na naszym polskim podwórku upodobała sobie Ewa Wachowicz . Tworzą one luźny, ale wciąż elegancki styl.

W 2025 roku możemy także zachować w swojej szafie garniturowe kamizelki, gdy chcemy udać się na biznesowe spotkanie. One także nie wyjdą z mody. Eleganckie, dopasowane kamizelki inspirowane męską garderobą to hit wiosny 2025. Idealnie nadają się do biurowych stylizacji w połączeniu z koszulami.