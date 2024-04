Gwiazda zachwyca wyglądem nie tylko w pracy, ale również na co dzień. Daje tym samym dowód na to, że nawet dzień spędzony na ulubionych aktywnościach czy najzwyklejszy relaks w zaciszu własnego domu nie musi równać się z odmawianiem sobie stylizacyjnych szaleństw. Przy okazji ważniejszych wyjść Dorota Gardias każdorazowo stawia jednak na elegancję i klasę . Nie inaczej było i tym razem.

Dorota Gardias uwielbia eksperymenty. Mimo iż jej styl wyróżnia praktyczne podejście do tematu, a sama gwiazda stawia najczęściej na dobrze przemyślane, kobiece kreacje, nie odmawia sobie przy tym nutki szaleństwa. Kiedy do głosu dochodzi jednak ważniejsze wyjście, wówczas każdy cal wyglądu gwiazdy jest dopracowany wręcz do perfekcji.