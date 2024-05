Kolorowe spodnie dresowe to niezwykle wszechstronny element garderoby, który można nosić zarówno ze szpilkami, jak i sneakersami , tworząc różnorodne stylizacje. Zaskoczona? Odważ się na modowe eksperymenty, inspirując się wyborami gwiazd - nie mają one oporów przed tym, aby zakładać kolorowe dresy na czerwony dywan . W takiej odsłonie mieliśmy okazję podziwiać np. Adę Fijał, Bellę Hadid, Kendall Jenner czy Celine Dion. Zauważ tylko, że modele spodni, które wybierają gwiazdy są szerokie i oversizowe, często nawet mają za długie nogawki . A wtedy włożenie szpilek jest świetnym pomysłem, bo pozwala sprytnie wydłużyć nogi.

Sneakersy to naturalny wybór do kolorowych spodni dresowych - tworzą z nimi casualowy, ale stylowy look. W tym przypadku można pozwolić sobie na więcej luzu, zarówno w kroju spodni, jak i w doborze kolorów. Sneakersy w kontrastującym kolorze do spodni dodadzą stylizacji pazura. Jeśli jednak jesteś miłośniczką umiaru w modzie, postaw na sportowe buty w kolorze bieli czy czerni. Będą świetnie pasować do dresowych spodni w odcieniach pastelowych i jaskrawych, a całość na pewno nie będzie chaotyczna czy zbyt ekstrawagancka.