Sofía Jirau pierwsza modelka Victoria’s Secret z zespołem Downa. Kobieta zachęca innych do spełniania swoich marzeń i prowadzi kampanię informacyjną na temat zespołu Downa.



W 2019 r. Victoria’s Secret twierdziło, że w ich świecie jest miejsce wyłącznie dla pięknych, smukłych i wysokich kobiet.

Victoria’s Secret redefiniuje swoje standardy. W nowej kampanii pojawią się kobiety o różnym wzroście, wadze, wieku, kolorze skóry i historiach.



Zawrotna kariera modelki z zespołem Downa

Sofía Jirau urodziła się w Portoryko 26 marca 1996 roku, z modelingiem związana jest od 2019 r. Wtedy też założyła własny sklep internetowy z ubraniami, dodatkami i akcesoriami do domu. Jej uroda została doceniona przez wiele znanych marek. W 2020 r. modelka prezentowała odzież portorykańskiej projektantki Marisy Santiago podczas New York Fashion Week — jednej z największych i najbardziej prestiżowych modowych imprez na świecie. Kobieta łamie stereotypy i spełnia swoje marzenia — właśnie udało jej się osiągnąć kolejny cel. Została poproszona przez kultową markę bieliźnianą o zaprezentowanie ich nowej kolekcji. Praca dla Victoria’s Secret to marzenie modelek na całym świecie — Sofíi Jirau udało się je spełnić. Dziewczyna opublikowała na swoim profilu w serwisie Instagram zdjęcia z sesji wraz z podziękowaniami.

“Pewnego dnia zamarzyłam o tym, potem pracowałam nad tym, a dziś spełniam to marzenie. W końcu mogę zdradzić Wam mój wielki sekret... Jestem pierwszą modelką Victoria's Secret z zespołem Downa. Dziękuję wszystkim za ciągłe wspieranie mnie w moich projektach. Dziękuję Victoria's Secret za to, że zobaczyli we mnie modelkę, która nie ma ograniczeń i uczynili mnie częścią inkluzywnej kampanii "Love Cloud Collection" Sofía Jirau

Sofía Jirau uczy świat o zespole Downa

Dwudziestopięciolatka aktywnie prowadzi swój profil w mediach społecznościowych, w ramach którego zachęca osoby z zespołem Downa, aby nie rezygnowały ze swoich marzeń i z uporem dążył do ich realizacji. Kobieta zapoczątkowała także ogólnoświatową kampanię, której celem jest podnoszenie świadomości na temat zespołu Downa. Kampania zatytułowana “Sin Limites" lub “No Limits" ma pokazać sposób, w jaki Jirau i inne osoby z zespołem Downa osiągają swoje cele pomimo codziennych wyzwań, z jakimi muszą się mierzyć. W kampanii zwrócono uwagę na brak miejsc pracy dla osób z zespołem Downa, wady integracyjnych systemów edukacji czy kwestie samodzielnego mieszkanie.

Modelki plus size i transpłciowe “nie są częścią świata fantazji marki"

Nowa kampania Victoria’s Secret to kolejny krok w walce z negatywnym wizerunkiem jaki towarzysz marce od kilku lat. Victoria’s Secret było mocno krytykowane za wyidealizowany obraz kobiecego ciała, który kreowało. Opinia publiczna zaczęła przykładać dużą uwagę do faktu, że firma wybiera do swoich reklam wyłącznie wyjątkowo szczupłe, wysokie piękności. Zdaniem krytyków taki dobór modelek tworzy nierzeczywisty obraz kobiecego ciała, co jest szkodliwe społecznie. Oliwy do ognia dolał ówczesny dyrektor marketingu Victoria’s Secret — Ed Razek, stwierdzając, że modeliki plus size i transpłciowe “nie są częścią świata fantazji marki". Po tych słowach Razek musiał opuścić progi Victoria’s Secret, jednak do dziś marka nie poradziła sobie z kryzysem wizerunkowym z 2019 r. Zapowiedziana w walentynki kampania “Love Cloud" ma na nowo zdefiniować standardy marki i wizerunek kobiety w ich reklamach.



Osiemnaście wyjątkowych modelek

Sofía Jirau jest wyjątkowa, bo będzie pierwszą modelką z zespołem Downa i drugą Portorykanką pracującą dla luksusowej bieliźnianej marki. Jednak do kampanii “Love Cloud" Victoria’s Secret zatrudniło także inne wyjątkowe “nieszablonowe" kobiety. W kampanii wystąpią między innymi żona Justina Biebera — Hailey Bieber, pochodząca z Południowego Sudanu Adut Akech, amerykańska modelka plus size — Paloma Elsesser, pierwsza transpłciowa modelka Victoria’s Secret, pracująca dla marki od 2019 roku — Valentina Sampiao, kobieta spodziewająca się dziecka — Sylvia Buckler i reprezentująca starsze pokolenie trenerka pilatesu — Jailyn Matthews. Marka chce, by jej ambasadorki promowały piękno oparte na: różnorodności, tolerancji i inkluzywności. Dyrektor kreatywny firmy, Raúl Martinez, powiedział:



“Od obsady niesamowitych kobiet, które ożywiają kolekcję, po niesamowitego ducha integracji na planie, ta kampania jest ważną częścią nowego standardu Victoria's Secret, który tworzymy”. Raúl Martinez, Dyrektor kreatywny Victoria's Secret

