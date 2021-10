Alicia Mccarvell była nastolatką, gdy poznała swojego przyszłego męża, Scotta. Świetnie zbudowany i przystojny brunet momentalnie zdobył jej serce, para pobrała się 10 lat później i kilka dni temu obchodziła piątą rocznicę ślubu. Z taj okazji Alicia opublikowała na Instagramie wzruszający wpis:

- Dzisiaj mija 5 lat małżeństwa z moim najlepszym przyjacielem. Te lata były szaloną przejażdżką, wypełnioną wieloma zmianami, ale także największą ilością śmiechu. Scott, jesteś tym jedynym, wiedziałam o tym, kiedy byliśmy dziećmi i wiem teraz, bo udowadniałeś mi to codziennie przez ostatnie (prawie) 15 lat naszego życia. Kto by pomyślał, że obietnica, którą złożyliśmy sobie w dniu ślubu, że pewnego dnia zobaczymy Kalifornię, spełni się 5 lat później. Nie mogę się doczekać, aby spełnić to marzenie z tobą, w grudniu. Kocham Cię, dziękuję za pomoc w spełnieniu moich marzeń - napisała.

Influencerka plus size poślubiła kulturystę. Internauci sądzą, że jest z nią z litości

Zdjęcia i filmiki, które Alicia Mccarvell publikuje na Instagramie nie pozostawiają wątpliwości - małżonkowie są w sobie bardzo zakochani i uwielbiają spędzać czas razem. Alicia i Scott wspólnie podróżują, trenują na siłowni i imprezują w gronie przyjaciół. Część fanów nie wierzy jednak w tę miłość i ciężko jest im zrozumieć, że przystojny kulturysta wziął sobie za żonę kobietę plus size.

- "On jest nieszczęśliwy i tylko udaje", "Na pewno ją zdradza", "To brak szacunku. Schudnij dla swojego męża" - to tylko kilka wybranych komentarzy, które regularnie pojawiają się pod zdjęciami Alicii. W jednym z postów influencerka odniosła się do tych zarzutów i odpowiedziała hejterom:



- To są rzeczy, które ludzie mówili o mnie i o moim mężu, po prostu z powodu naszej różnicy wagi. Teraz, żeby było jasne, nie pokazuję wam tego, żebyście poczuł się źle z mojego powodu - ja znam swoją wartość i zajęło mi dużo czasu, aby dotrzeć tu, gdzie jestem. Pokazuję wam to, ponieważ:



- Niektórzy z was tego nie doświadczają i ważne jest, abyście zobaczyli, jak regularnie traktowani są otyli ludzie.

- Niektórzy z was tego doświadczają i ważne jest, abyście zrozumieli, że to jest złe, a te rzeczy nie są prawdą.



Ten pomysł, że nasza zdolność do wspierania szczęścia naszych partnerów zależy od naszego rozmiaru, jest żartem. To przekonanie, że zdolność partnera do pozostania wiernym zależy od naszego rozmiaru, jest obrzydliwe. Ten pomysł, że jesteśmy winni naszym partnerom „szacunek” poprzez bycie szczupłym, doprowadza mnie do szału.



Twój rozmiar nie określa twojej wartości. Ty to robisz. - napisała.



Jak widać, Alicia nie przejmuje się negatywnymi komentarzami i na dowód tego publikuje kolejne zdjęcia z przystojnym mężem. Co myślicie o tej parze?





