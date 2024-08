Jennifer Aniston to ikona kina i idolka modowa wielu kobiet. Aktorka z powodzeniem pokazuje, że kobiety w wieku 50+ mogą wyglądać równie szykownie i zjawiskowo, co ich młodsze koleżanki, a także lansuje najnowsze trendy. Jej najnowsza stylizacja tylko to potwierdza i jest ukłonem w stronę butów na platformie, które w tym sezonie uznawane są za najbardziej pożądane.