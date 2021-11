Jesienne i zimowe nakrycia głowy: Czy berety powrócą do łask w 2021?

Beret a kształt twarzy

Berety to doskonałe nakrycia głowy na jesień i zimę. Zapewnią ciepło, mogą skorygować niewielkie mankamenty kształtu twarzy i są modne! Można było się o tym przekonać podczas Paris Fashion Week, gdyż na ulicach francuskiej stolicy te nakrycia głowy były popularnym dodatkiem. Jakie berety będą modne jesienią i zimą 2021 i jak dobrać je do kształtu lica? Beret pasuje w zasadzie do każdego typu twarzy, trzeba tylko wiedzieć jak go nosić i z jakich materiałów powinien być zrobiony, aby pasował do naszych rysów.

Owalna — kobiety o takim układzie twarzy będą doskonale wyglądały w beretach. Mogą nosić je lekko przekrzywione na jedną ze stron, głęboko opuszczone w tył głowy, czy też w tradycyjny sposób.

Serce — twarz w kształcie serca będzie pięknie prezentowała się w berecie. W tym przypadku najlepiej nosić ją na czole. Dobrze sprawdzą się też luźno opadające na nie nakrycia głowy. Warto wybierać berety z miękkich tkanin.



Trójkątna — dla osób o takim kształcie twarzy najlepsze będą dobrze przylegające, noszone na czole berety.

Okrągła — dla takiego kształtu najlepszym wyborem będą obszerne berety, które pomogą optycznie wysmuklić i wydłużyć twarz. Dobrym pomysłem będzie też noszenie beretu na bakier.

Kwadratowa — kobiety o kwadratowej buzi także mogą sięgać po berety, które powinny nosić z tyłu głowy. Tak założone wysmuklą i nieco zaokrąglą twarz.

Prostokątna — panie o prostokątnej twarzy berety powinny nosić na czole, a nie z tyłu głowy, bo mogą w ten sposób dodatkowo ją wydłużyć. Najlepszym wyborem będą tutaj nakrycia głowy z miękkich, luźnych tkanin.

Jesień i zima 2021: Najmodniejsze modele beretów

Jakie berety będą modne jesienią i zimą 2021? W tym sezonie można sięgnąć zarówno berety filcowe, moherowe, jak i wykonane z włóczki czy dzianiny. Niezwykle popularne są też nakrycia głowy wykonane ze skóry. Modna jest antenka, a nawet pompon zdobiący nakrycie głowy. Choć uniwersalne beżowe, szare i czarne berety świetnie pasują do większości outfitów, to jednak warto rozważyć też nakrycia głowy w intensywnych kolorach oraz z ciekawymi ozdobami.



Berety w kolorach jesieni 2021 to: ciemnobrązowy, ceglasty, czerwony, niebieskoszary, ciemnogranatowy, żółty, lazurowo-niebieski, o barwie fuksji, butelkowej zieleni czy pudrowego różu.

