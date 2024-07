Prosty fason stał się must have jej szafy. Dojrzałe panie przyklasną z zachwytem

Joanna Racewicz uwielbia ten fason. To must have w szafie każdej dojrzałej kobiety

Nazywana polską ikoną stylu, na co dzień kieruje się jedną, prostą zasadą – elegancja i klasyka to klucz do sukcesu. Wraz z nadejściem lata Joanna Racewicz wzięła sobie te słowa jeszcze głębiej do serca – zapraszając do swojej szafy prosty fason, który wkrótce okrzyknięto must have każdej kobiecej garderoby. Dojrzałe panie przyklasną temu wyborowi z zachwytem.