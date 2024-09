Kasia Sokołowska to polska reżyserka pokazów mody, choreografka i osobowość telewizyjna. Jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w branży modowej w Polsce . Swoją karierę rozpoczęła jako choreografka, jednak największy rozgłos przyniosła jej praca jako reżyserka licznych pokazów mody zarówno w Polsce, jak i za granicą . Sokołowska jest znana z perfekcjonizmu i innowacyjnego podejścia do organizacji wydarzeń modowych. Szerszej publiczności dała się poznać jako jurorka w programie "Top Model", gdzie ocenia uczestników oraz dzieli się swoim doświadczeniem i wiedzą o branży mody.

Jeansy lansowane przez Kasię Sokołowską są uniwersalnym modelem, w związku z czym będą dobre na każdą okazję, a nawet do biura. Na co dzień wystarczy założyć do nich koszulkę i trampki lub balerinki, a do pracy koszulę z długim lub krótkim rękawem i szpilki albo mokasyny.