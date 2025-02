Kate nie chce mówić o stylu, ale jej sweter i tak będzie hitem wiosny 2025

Księżna Kate pragnie, by świat skupił się na jej działalności charytatywnej, a nie na jej strojach. Pałac Kensington zapowiada koniec ujawniania marek noszonych przez księżną, co może zakończyć słynny "efekt Kate". Jednak jej wyczucie stylu nadal będzie inspirować, a tej wiosny to właśnie jej ulubiony sweter ma szansę stać się absolutnym hitem modowym.