Ubierz się w stylu kobiety sukcesu. Office siren wkracza na salony

Opracowanie Aleksandra Tokarz

Mob wife aesthetic, lansując styl na wygląd niczym prawdziwa żona mafii, opanował tegoroczne trendy. Tuż obok, pretendując do miana najgorętszego hitu tego sezonu, ustawił się jednak (koniecznie w dopasowanej, ołówkowej spódnicy i wysokich szpilkach) office siren. Oto do głosu dochodzi drapieżność i odwaga. Kontrowersyjny trend wraca do łask, sprawiając, że w tym sezonie każda z nas będzie chciała wyglądać jak prawdziwa kobieta sukcesu.