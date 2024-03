Nadejście nowego sezonu oznacza nowe trendy, również w stylizacji włosów. Tym razem możemy liczyć na powrót klasycznego boba w nowym wydaniu. Czy podbije również twoje serce?

Baroque bob — co to za fryzura? Kiedy pojawiła się pierwszy raz?

Barokowy bob to fryzura, a raczej stylizacja, która wpisuje się w styl retro. Inspirację czerpie ze Złotej Ery Hollywood, kiedy w modzie panowała elegancja, szyk oraz bogactwo. To fryzura, która dodaje klasy i dramatyzmu każdej kreacji. Daje o tym znać już jej nazwa — w końcu barok charakteryzował przepych, blichtr oraz bogactwo.

Baroque bob to fryzura, którą rządzi objętość. Włosy koniecznie muszą być mocno podniesione u nasady, natomiast kosmyki są lekko pofalowane lub w formie loków. To fryzura, którą z łatwością uzyskamy na klasycznym bobie. Kluczem do uzyskania jest właściwa stylizacja, która powinna skupiać się na uzyskaniu bogatej tekstury oraz wielu warstw.

Często możemy zobaczyć ją w różnych odsłonach. Fryzura może być ułożona w artystyczny nieład lub dokładnie ułożone fale. Grunt to podkreślenie efektownej objętości włosów.

Barokowy bob to powrót do przeszłości. Jak dzisiaj inspirujemy się gwiazdami z dawnych lat? Everett Collection East News

Kto już nosi baroque bob?

Baroque bob możemy zobaczyć w social mediach oraz na czerwonych dywanach. Warto jednak poszukać inspiracji wśród dawnych gwiazd. W końcu to one wyznaczyły początek tego trendu. Marylin Monroe, Elizabeth Taylor czy Rita Hayworth prezentowały się pięknie i elegancko w takiej stylizacji jako pierwsze. To one mogą być dla nas wzorem.

Trend jest coraz częściej widoczny wśród współczesnych celebrytów. W ostatnim czasie w nowej odsłonie mogliśmy zobaczyć Zendayę czy Elsę Hosk.

Fryzurę możemy także zauważyć co jakiś czas wśród polskich gwiazd. Swego czasu nosiła ją Klaudia Halejcio, obecnie taką stylizację wybiera Anna Popek czy Magda Mołek.

Rozwiń

Komu pasuje baroque bob?

Baroque bob to fryzura, która pasuje każdemu. Nie zawsze jednak może być w naszym guście. Warto układać włosy w ten oryginalny sposób na uroczystości czy ważne okazje. Warto pamiętać, że ten sposób stylizacji może wydawać się odważny, przez co nie zawsze będziemy się w nim dobrze czuły.

Baroque bob to stylizacja, której warto spróbować niezależnie od długości włosów. Sprawdzi się zarówno na włosach bardzo krótkich, jak i tych trochę dłuższych. Przez zakręcenie włosów ich długość może się sporo zmniejszyć, przez co nawet włosy o średniej długości nadają się do tego rodzaju fryzury.

Zendaya Rex Features/EAST NEWS East News

Bob w stylu barokowym będzie idealny dla pań, które nie lubią spędzać dużo czasu na stylizacji, a mają naturalnie falowane lub kręcone włosy. Dzięki odpowiednim kosmetykom utrwalającym uzyskanie dramatycznego efektu będzie proste i szybkie. Artystyczny nieład i duża objętość będą proste dzięki suszarce do włosów, okrągłej szczotce oraz lokówce.

Kobiece sztuczki: Proste i efektowne fryzury Video Brothers