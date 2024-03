„Le Petit Bob” wraca na salony. Wiosną będzie święcił triumfy u fryzjerek

Tej wiosny salony fryzjerskie oszaleją na punkcie powrotów do przeszłości. Do łask wraca bowiem prawdziwy hit, po raz kolejny dając dowód na to, że francuski szyk nie odchodzi w zapomnienie. Bob, w zupełnie nowej odsłonie, zawładnie sercami kobiet. Oto fryzura w stylu „le petit”.