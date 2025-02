Czółenka, czyli absolutny klasyk, jeśli chodzi o damskie obuwie. Są wygodne, kobiece i eleganckie i świetnie zastępują szpilki. Co więcej: pasują niemal do wszystkiego i sprawdzą się niemal na każdą okazję.

Początkiem lutego hiszpańska królowa zaprezentowała się w długiej, zielonej sukni i beżowym płąszczu. Zamiast szpilek, elegancką stylizację uzupełniła czółenkami na obcasie nieprzekraczającym kilku centymetrów. Wybrała model w beżowym kolorze. Nie dość, że dodały całej stylizacji klasy i elegancji, to jeszcze są bardzo wygodne. Czółenka z pewnością polubią dojrzałe panie - tego typu buty nie dość, że są wygodne, to jeszcze świetnie uzupełnią wiosenne stylizacje.

Fanki klasyki również znajdą coś dla siebie. Uniwersalnym wyborem będą ponadczasowe, czarne czółenka. Można je nosić zarówno do sukienek, jak i do dżinsów - sprawdzą się zarówno w duecie z dżinsami typu skinny, jak i boyfriendami czy białym T-shirtem. Do tego marynarka i casualowy look gotowy.